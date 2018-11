Alle Polizeimeldungen vom 24. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf – Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagnachmittag drangen bislang unbekannte Täter zwischen 14.30 und 18.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Friedensstraße in Schüttorf ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lengerich – Schwelbrand in Ferienhaus

In der Nacht zu Sonnabend kam es gegen 3 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Ferienhaus am Saller See in Lengerich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schwelbrand brach im Bereich des Badezimmers aus. Der 56-jährige Anwohner versuchte zunächst den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Die blieb jedoch erfolglos. Die Freiwillige Feuerwehr Lengerich, eingesetzt mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, löschte den Brand ab. Der Holzbungalow ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Schadens ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In Lengerich hat in der Nacht zu Sonnabend ein Bungalow Feuer gefangen. Foto: Lindwehr

Bawinkel – Fahrer eines gelben Kleinwagens gesucht

Am Freitagmittag kam es gegen 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße in Bawinkel. Eine 60-jährige Frau fuhr die Haselünner Straße in Richtung Haselünne, als ihr rund einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Bawinkel ein gelber Kleinwagen auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Dieser befand sich gerade in einem Überholmanöver. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau aus, fuhr durch den Seitenraum und erfasste drei Leitpfähle. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer des gelben Kleinwagens entfernte sich von der Unfallstelle. Neben der 60-jährigen Frau, musste ein weiteres Fahrzeug ebenfalls ausweichen. Der Fahrer dieses Wagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 zu melden.

Emsbüren – Mann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Am Freitag kam es gegen 15.50 Uhr auf der Gleesener Hauptstraße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr die Gleesener Hauptstraße in Richtung Gleesen, als er eingangs einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 40-jährige Beifahrer wurde dabei eingeklemmt und mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr gerettet. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Emsbüren war mit sechs Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften am Unfallort eingesetzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Salzbergen – Blauer Opel Astra beschädigt

Am Mittwoch kam es zwischen 13 und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Freiherr-von-Twickel-Straße in Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter blauer Opel Astra wurde an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf gut 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Groß-Berßen – Ackerschlepper in Brand

Am Freitagmittag geriet aus noch ungeklärter Ursache auf einem Hof an der Sögeler Straße in Groß-Berßen ein Ackerschlepper in Brand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehr Berßen war mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Papenburg – Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Neuherbrumer Straße in Papenburg einzudringen. Nachdem dies misslang, brachen die Täter das Schloss eines Schuppens auf und stahlen einen Hochdruckreiniger sowie mehrere Werkzeugteile. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Papenburg – Einbruch in Vereinsheime

Zwischen Donnerstag- und Freitagabend drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Shanty-Chors am Spillmannsweg in Papenburg ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zur Folge erlangten die Täter kein Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zu Freitag in das Vereinsheim des Schießvereins in der Straße Bethlehem rechts in Papenburg. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Vereinsheim. Auch hier machten sie keine Beute. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, müssen nun weitere Ermittlungen klären. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

