Alle Polizeimeldungen vom 24. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Osterwald - Edelstahlrohre gestohlen

Unbekannte Täter haben sich am Freitag zwischen 14 und 22 Uhr Zutritt zu einem Firmengelände an der Bahnhofstraße in Osterwald verschafft. Sie brachen den Zaun auf und stahlen anschließend Edelstahlrohre. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Autos mit Farbe beschmiert

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter an der Biener Straße in Lingen drei Fahrzeuge mit Permanentmarker beschmiert. Zudem beschädigten sie mehrere Blumenkästen eines benachbarten Friseursalons. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lingen - Außenbordmotor entwendet

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag am Ufer der Ems in Lingen in Höhe Am Wasserfall den Außenbordmotor eines Schlauchbootes gestohlen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmittag in Lingen eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen. Die Geschädigte war gegen kurz nach 12 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Feldstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von einem unbekannten Radfahrer angerempelt wurde. Hierbei nahm er die sich im Fahrradkorb befindliche Handtasche an sich und fuhr anschließend an der Radfahrerin vorbei. Der ca. 180 cm große Mann war mit einer blauen Jogginghose und einem hellen Pullover bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.