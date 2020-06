Alle Polizeimeldungen vom 24. Juni im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Gasflaschen gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Lagerhalle des Raiffeisenmarktes am Postweg in Suddendorf eingedrungen. Sie brachen eine Holztür auf und entwendeten insgesamt 18 befüllte Gasflaschen im Wert von etwa 850 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Emsbüren - Lebensmittelreste auf Autobahn sorgen für Unfälle

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A31 in Höhe Emsbüren gleich zu mehreren Unfällen gekommen. Ein Transporter für Lebensmittelabfälle hatte dort Ladung verloren. Verletzt wurde niemand. Der 35-jährige Fahrer des Tanklastzuges war gegen 16.15 Uhr in Richtung Norden unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Befüllluke ergoss sich unvermittelt ein erheblicher Teil der dickflüssigen Ladung über die Fahrbahn. Insgesamt vier nachfolgende Autofahrer verloren beim Durchfahren des schmierigen Abfalls die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Es kam dabei zu zwei Kollisionen. Eine Pkw schleuderte nach dem Zusammenstoß in die Mitteleitplanke. Alle Insassen blieben unverletzt. Die Lebensmittelreste hatte etwa 300 Meter der Autobahn komplett verunreinigt. Die Fahrbahn in Richtung Norden musste bis in die späten Abendstunden für die Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zahlreiche Geschädigte haben sich in der Folge bei der Polizei gemeldet, weil ihre Autos durch die Lebensmittelreste stark verschmutzt worden sind. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Sehen Sie hier ein Video von der Unfallstelle.

Dörpen - Geld aus Eierhütte gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag das Geldbehältnis eines SB-Hofladens an der Straße Neudörpen aufgebrochen. Sie erbeuteten daraus zwischen 13.15 und 15.15 Uhr einen sehr geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Lathen - Altkleider gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben vom 12. auf den 13.06. an der Straße Am Bahnhof einen Altkleidercontainer aufgebrochen. Sie entwendeten daraus Bekleidung in unbekannter Menge. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Lahn - Kabel von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende Zugang zum Baustellengelände des Umspannwerkes an der Schützenstraße verschafft. Sie entwendeten dort Kupferkabel im Wert von knapp 2200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Papenburg - Versuchter Einbruch in Arztpraxis

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht in eine zum Marien Hospital gehörenden Arztpraxis am Hauptkanal rechts einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, die Eingangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Lingen - Kind bei Unfall verletzt

Am Sonntagmittag ist es in der Straße Am Reinelhof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Rad fahrendes Kind wurde dabei verletzt. Das Mädchen war gegen kurz vor 13 Uhr zusammen mit ihrer Schwester in Richtung Bernhard-Lohmann-Straße unterwegs. Hierbei touchierte ein überholender schwarzer Pkw das Fahrrad des Mädchens. Das Kind stürzte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lingen - Nissan beschädigt

Bereits am 15. Juni ist es am Straßenrand des Pöttkerdiek zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 14 und 19.45 Uhr wurde dort ein roter Nissan Qashqai angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lingen - E-Klasse angefahren

Am Freitag vergangener Woche ist es auf dem Parkplatz des Toom Baumarktes an der Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 19.30 und 20 Uhr wurde eine dort geparkte schwarze Daimler-Benz E-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

