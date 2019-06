Alle Polizeimeldungen vom 24. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Suddendorf - Unfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Zu einem tragischen Unfall ist es gestern Abend an der Straße Wennings Kamp gekommen. Hierbei wurden gleich mehrere Personen verletzt. Eine 52-jährige Frau füllte auf der Terrasse ein erloschenes Tischfeuer mit Bioethanol auf. Dabei kam es aufgrund der noch vorhandenen Restwärme zu einer starken Verpuffung. Hierbei zog sie sich, wie auch eine weitere 18-jährige Frau, lebensgefährliche Verletzungen zu. Beide Frauen wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen. Zwei Männer wurden leicht an den Händen verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei untersucht nun, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.

Uelsen - Einbruch in Ferienhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Sonntag in ein Ferienhaus am Hoambarger Weg eingedrungen. Sie brachen die Eingangstür auf und entwendeten eine Kettensäge sowie weitere Wertgegenstände. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Außenlandung im Maisfeld

Wegen fehlender Thermik musste gestern Nachmittag gegen 16:45 Uhr ein Segelflugzeug in einem Maisfeld nahe des Biener Busch ungeplant landen. Der 21-jährige Pilot blieb unverletzt. Auch an dem Flugzeug entstanden keine Schäden. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig wird den Vorfall nun weiter untersuchen.

Papenburg - Powerbank fängt Feuer

Am späten Sonntagmittag ist es in einer Wohnung an der Greifswalder Straße zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen kurz nach 14 Uhr hatte eine Powerbank aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Bewohner bemerkten die Flammen im Schlafzimmer glücklicherweise schnell und konnten das Feuer selbstständig löschen. Ein nennenswerter Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Oberlangen - Waffen und Bargeld gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur Marsch eingedrungen. Wie sie genau ins Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Sie entwendeten Bargeld, eine Armbanduhr sowie einen Jagdwaffenschrank samt Inhalt. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt ersten Schätzungen zur Folge in einem niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Haren - Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in die Kindertagesstätte an der Maximilianstraße eingedrungen. Sie brachen ein rückwärtiges Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einen geringen Bargeldbetrag sowie eine Kamera. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Haselünne - Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Firmengebäude an der Straße Auf dem Höwel eingedrungen. Sie brachen ein Fenster sowie eine Innentür auf und entwendeten aus dem Firmenkomplex diverse Gegenstände im Wert mehrerer tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Salzbergen - 38-Jähriger an Freizeitsee verstorben

Am Sonntagnachmittag ist es am Hengemühlensee an der Holsterfeldstraße zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 38-jähriger polnischer Staatsbürger war mit mehreren Freunden gegen 15.30 Uhr ins Wasser gegangen und nach einem Kopfsprung nicht wiederaufgetaucht. Nachdem er durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen werden konnte, blieben sämtliche Reanimationsversuche ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

