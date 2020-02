Alle Polizeimeldungen vom 24. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Bawinkel - Etwa 15.000 Zuschauer beim Karneval

Der traditionelle Karnevalsumzug am Samstag in Bawinkel wurde von ca. 15000 Zuschauern besucht. Der Umzug verlief störungsfrei. Die anschließende Veranstaltung in den Festzelten war stark ausgelastet, sodass es zu einem großen Gedränge kam. Die Situation konnte durch massiven Einsatz der Polizeikräfte und die schnelle Erweiterung des Einlassbereiches entschärft werden. Während der Feierlichkeiten wurden von der Polizei drei Körperverletzungen und fünf Diebstähle aufgenommen sowie zwei Platzverweise erteilt. Zudem fanden Kontrollen im Bereich des Jugendschutzes statt, wobei einige Jugendliche ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

Sögel - Update zu verunglücktem Schwertransport

Wie bereits berichtet, ist am Sonntagmittag auf dem Hümmlinger Ring ein 250 Tonnen schwerer Kohlendioxidbehälter vom Tieflader eines Schwertransportes gefallen. Die Ursachenermittlung und die Planungen zur Bergung und Weiterführung des Transportes laufen unterdessen auf Hochtouren. Aktuell wird eine adäquate Umleitungsstrecke durch das Sögeler Stadtgebiet eingerichtet. Wenn möglich, umfahren sie diesen Bereich weiträumig. Ansonsten wird darum gebeten, den Umleitungsbeschilderungen U7 und U8 zu folgen. Zur Klärung der Unfallursache wird im Laufe des Vormittages zunächst ein unabhängiger Gutachter seine Arbeit am Unglücksort aufnehmen. Sämtliche beteiligten Institutionen werden parallel am heutigen Tage zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zur Bergung und Weiterführung des Transportes zu besprechen. Sobald uns Ergebnisse der Besprechungen vorliegen, werden wir entsprechend berichten.

Werlte - Versuchter Kircheneinbruch

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag und Samstag versucht, in die Sakristei der Kirche an der Wiester Straße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist die Türen zum Gebäude aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

