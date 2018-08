Alle Polizeimeldungen vom 24. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn – Fahrradeigentümer gesucht

Am vergangenen Samstag haben Beamte der Polizei Nordhorn bei einem jungen Mann ein grünes Herrenrad sichergestellt. Der Mann konnte keine Angaben zur Herkunft des Rades machen. Möglicherweise könnte es gestohlen sein. Wer Hinweise zu dem Herrenrad der Marke Union machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim – Fahrer eines silberfarbenen VW Golf Variant gesucht

Am Dienstag kam es auf einem Parkplatz in der Straße Lingerstiege in Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall. Zwischen 17 und 17.15 Uhr fuhr der unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Golf Variant gegen einen geparkten schwarzen Opel Tigra. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.

+++ EMSLAND +++

Meppen – Rollerfahrer berauben Radfahrerin

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend eine 39-jährige Frau an der Römerstraße in Bokeloh beraubt. Das Opfer ist gegen 21.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte gefahren. Als sich von hinten zwei Motorroller näherten, wollte sie diese vorbeilassen und fuhr an den Wegesrand. Als die Roller an ihr vorbeifuhren, griff einer der beiden Fahrer nach ihrer Handtasche auf dem Gepäckträger und riss sie mit sich. Die Frau konnte einen Sturz nur knapp verhindern, wurde aber durch den Lenker von einem der Roller verletzt. Die beiden Täter entkamen mit der Tasche. Sie werden als dunkel bekleidet mit schwarzen Helmen beschrieben. Beide Kleinkrafträder waren ebenfalls schwarz. Eines war hinten mit einer weißen Zierleiste versehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.



Haselünne – Überfall auf Imbiss

Am späten Donnerstagabend ist es am Markt in Haselünne zu einem Überfall auf den dortigen Imbiss gekommen. Gegen 23.10 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum, bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete einen bislang unbekannten Betrag und flüchtete im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhof. Zeugen beschreiben den offenbar ausländischen Täter als etwa 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Er trug eine schwarze Adidasjacke, weiße Turnschuhe und führte eine Pistole mit sich. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

