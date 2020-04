Alle Polizeimeldungen vom 24. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Fußgängerin von Auto erfasst

Am Donnerstagmittag ist es an der Mathildenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 76-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie schob ihr Fahrrad gegen 13.45 Uhr über die Fahrbahn und übersah dabei einen in Richtung Heideweg fahrenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Schüttorf - Dach in Brand geraten

Am Donnerstag ist es an der Sternstraße zum Brand an einem dortigen Wohnhaus gekommen. Ein Nachbar war am Abend auf eine starke Rauchentwicklung im Bereich des gerade in der Sanierung befindlichen Daches aufmerksam geworden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ursache und Sachschadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Einen Bericht zum Brand lesen Sie auch hier.





+++ EMSLAND +++

Neulehe - Unfallbeteiligte ins Krankenhaus eingeliefert

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Neubörger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.30 Uhr wurde dabei eine 47-jährige Frau schwer verletzt. Eine 45-jährige Frau aus Neubörger war mit ihrem VW Touran in einer dortigen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Hyundai der 47-jährigen Frau zusammen. Deren Auto wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen hinter dem Touran fahrenden VW Polo geschleudert. Während die 47-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die anderen Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt.

Sögel - Garagenbrand

Am frühen Donnerstagmorgen ist es an der Schillerstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 4.30 Uhr war das Feuer in der Garage des Einfamilienhauses ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnelle vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Oberlangen - Küchenbrand in Einfamilienhaus

Am Donnerstagmittag ist es an der Nord-Süd-Straße zum Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine Bewohnerin des Hauses hatte gegen kurz vor 14 Uhr Pflanzenfett auf dem Küchenherd erhitzt. Das Fett entzündete sich nach einiger Zeit und setzte die komplette Küche in Brand. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Zimmer verhindern. Die Küche brannte komplett aus. Durch die starke Rußbildung ist das Haus aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt.

Lingen - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen an der Bögenstraße einen Baucontainer aufgebrochen. Sie entwendeten daraus Pfandflaschen sowie eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Papenburg - Diebstahl aus Garage

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 10 und 15 Uhr in die Garage eines Wohnhauses an der Straße Splitting rechts eingedrungen. Sie entwendeten daraus ein Baustellenradio von Makita und einen Laubsauger der Marke Bosch. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Haselünne - Fahrer eines LKW gesucht

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B402 gekommen. Ein Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein 63-jähriger Mann befuhr mit seinem Rennrad den Radweg von Meppen in Richtung Haselünne. Als er die Straße Schleper kreuzte, fuhr ein LKW aus Richtung Lohe auf die B403 und übersah den Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich dieser aus und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Sögel - Auto auf Parkplatz angefahren

Am Donnerstagvormittag ist es zwischen 08.00 - 10.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Volksbank in der Straße Am Markt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein dort abgestellter PKW angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952) 93450 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

