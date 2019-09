Alle Polizeimeldungen vom 23. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Aus der Grafschaft Bentheim liegen derzeit noch keine Meldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Versuchter Einbruch in Doppelhaushälfte

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag versucht in ein Wohnhaus in der Straße Kiesbahn einzudringen. Die Täter drückten zwischen 21.30 und 3 Uhr gewaltsam die Jalousie eines Fensters hoch. In die Doppelhaushälfte gelangten sie nicht. An der Jalousie entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Haren - Brand auf Skater-Anlage

In der Nacht zu Sonntag ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf der Skater-Anlage in der Tengestraße gekommen. Bei dem Feuer wurde die Holzwand einer Quaterpipe beschädigt. Die Feuerwehr Rütenbrock war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Wie es zu dem Ausbruch des Feuers kam, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lingen - PKW aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag am Kiesbergwald mit einem Stein die Scheibe eines abgestellten PKW eingeschlagen. Der VW stand zwischen 14 und 14.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Kiesbergstraße. Die Täter stahlen eine Geldbörse samt Inhalt. Zu einer weiteren Tat ist in der Straße Zur Kiesgrube gekommen. Auch hier wurde zwischen 13.35 bis 14.35 Uhr mit einem Stein die Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen. Gegenstände wurden bei dieser Tat nicht entwendet. Die Summe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Papenburg - 17-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es gestern Nachmittag auf der Michaelisstraße gekommen. Gegen 14.50 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer die Michaelisstraße in Richtung Bolwinsweg und überquerte dabei die Straße Zum alten Turm. Hierbei wurde er von einem 80-jährigen PKW-Fahrer erfasst. Der Jugendliche stürzte von seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An PKW und Fahrrad entstanden Sachschäden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

