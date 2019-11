Alle Polizeimeldungen vom 23. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Ältere Dame in Lebensmittelmarkt bestohlen

Eine ältere Dame ist am Freitagnachmittag in dem Lebensmittelgeschäft K&K an der Bahnhofstraße bestohlen worden.

Sie wurde dabei gegen 14:45 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser trug eine Mappe bei sich und bat um eine Spende. Als die Frau ihre Geldbörse öffnete und gleichzeitig eine Unterschrift für die Spende leistete, griff der Täter unbemerkt in ihr Portemonnaie und stahl Bargeld. Anschließend verließ er den Markt.

Der etwas 30-jährige Mann war ca. 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte einen dunklen Teint und war mit einer schwarzen Winterjacke, einer dunklen Jeans und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)92000 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - 52-jährige Frau bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag ist es auf dem Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 52-jährige Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 47-jähriger Autofahrer wollte von der Gerdastraße kommend nach links auf den Gildehauser Weg abbiegen und übersah dabei die stadteinwärts fahrende Frau auf ihrem Motorroller. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.





+++ EMSLAND +++

Geeste - 31-jähriger Mann nach Unfall in Lebensgefahr

Zwei Personen haben sich bei einem Verkehrsunfall auf der B70 am Freitagmittag zum Teil lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Ein 31-jähriger Mann war um 12:30 Uhr mit seinem PKW aus Lingen in Richtung Meppen unterwegs, als er beabsichtigte eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW einer 43-jährigen Frau. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der PKW-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte mit schwerem Gerät aus dem PKW befreit werden. Er wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autofahrerin kam zunächst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, konnte dies nach ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen.

Für die Unfallaufnahme und Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge wurde die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben der Straßenmeisterei aus Meppen war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Geeste mit drei Fahrzeugen und 14 Kräften vor Ort.

Aschendorf - E-Bike bei Einbruch in Schuppen gestohlen

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter den Holzschuppen eines Wohn-und Geschäftshauses in der Dr.-Horstmann-Straße aufgebrochen und ein E-Bike des Herstellers Pegasus gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Thuine - Schaden bei versuchten Einbrüchen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht in ein Computergeschäft in der Straße Zur Sunderringe einzubrechen. Die Täter warfen dabei einen Gegenstand gegen die Glasfront. In das Gebäude gelangten die Unbekannten nicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zu einer weiteren Tat ist es ebenfalls in der Nacht zu Freitag gekommen. Auch an der Glasfront des Edeka-Markt an der Kolpingstraße konnten erhebliche Beschädigungen festgestellt werden. Diese wurde möglicherweise durch einen Stein verursacht. Auch hier gelangten die Täter nicht in die Verkaufsräume.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Zwischen Donnerstag-und Freitagabend gelangten bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Hermann-Lange-Straße und stahlen aus einem Keller unter anderem Garten-und Elektrogeräte sowie eine Palette Bier. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Meppen - Automatenaufbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Samstag gegen 02:45 Uhr versucht, einen Kondomautomaten am Sophienplatz aufzubrechen. Als er von einer Passantin angesprochen wurde, flüchtete er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Der junge Mann war ca. 170 cm groß und war mit einer kurz geschnitten Jacke bekleidet. Er führte ein sportliches Herrenrad mit sich. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Lingen - Auto aufgebrochen

Gestern Nachmittag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Scheibe eines PKW an der Hohenfeldstraße aufzubrechen. Der Wagen stand dabei zwischen 13:45-14:15 auf dem dortigen Waldparkplatz. Da das Sicherheitsglas der Scheibe nicht zersprang, gelangte der Täter nicht in den PKW und ging leer aus. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Haselünne - Frau nach Unfallflucht verletzt

Am frühen Donnerstagabend ist es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrerin eines Motorrollers wurde dabei leicht verletzt.

Die Frau war gegen 17:20 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr ein PKW entgegenkam und in den Piusweg abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste sie ab. Dabei kam sie mit ihrem Roller ins Rutschen und stürzte zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Verursachte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei dem PKW soll es sich möglicherweise um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Dieser wurde von einem Mann geführt.

Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

