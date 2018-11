Alle Polizeimeldungen vom 23. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen – Versuchte Geldautomatensprengung

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Morgen gegen 4 Uhr versucht, einen Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt an der Itterbecker Straße zu sprengen. Dies gelang ihnen aber nicht. Die Besatzung eines Streifenwagens sah am Tatort vier maskierte Männer, die mit einem weißen BMW in Richtung Niederlande flüchteten. Das Auto hatte ein niederländisches Kennzeichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Nordhorn – Einbruch in Halle

In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in eine Halle an der Straße Altendorfer Diek 28 ein. Die Täter gelangten in einen Werkraum und stahlen umfangreiches Werkzeug. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn – Cross-Motorrad aus Schuppen gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Veldhauser Straße ein und stahlen ein weißes Cross-Motorrad des Herstellers KTM. Der Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lorup – Maststall abgebrannt

In der vergangenen Nacht gegen 1 Uhr ist in einem Maststall an der Straße Tichelpläcke ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das 60 mal 25 Meter große Gebäude bereits komplett in Flammen. Tiere kamen bei dem Brand nicht zu Schaden, der Stall stand leer. Die Freiwilligen Feuerwehren Lorup und Werlte waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Schadenshöhe und die Brandursache sind noch nicht bekannt.

Lathen – Geldautomat gesprengt

Am frühen Morgen wurde in einer Bankfiliale an der Schmiedestraße ein Geldautomat gesprengt. Zeugen hörten gegen 5 Uhr einen lauten Knall. Wenig später entfernte sich ein dunkler Audi mit mindestens zwei Insassen vom Tatort. Der Pkw fuhr in Richtung Hauptstraße davon. Die Polizei leitete umgehend die Fahndung nach dem Fahrzeug ein. Die Täter flüchteten. Ob sie Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Haren – Golftasche gestohlen

Am vergangenen Sonntag wurde auf dem Golfplatz an der Straße Dünenburg eine Golftasche gestohlen. Der Eigentümer lud die Tasche aus seinem Auto und ließ sie einen kurzen Moment unbeaufsichtigt vor dem Golfclub stehen, als ein bislang unbekannter Täter die Tasche samt Inhalt entwendete. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Lingen – Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagmittag wurde zwischen 12 und 12.55 Uhr in ein Wohnhaus an der Louis-Gossmann-Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter drangen durch ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Aschendorf – Einbruch in Einfamilienhaus

Am Donnerstagvormittag drangen bislang unbekannte Täter zwischen 8.20 und 12.45 Uhr in ein Wohnhaus an der Mozartstraße ein. Die Täter brachen ein Fenster auf, durchsuchten die Räume nach Wertsachen und stahlen Bargeld. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.