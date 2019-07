Alle Polizeimeldungen vom 23. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Roter Mitsubishi beschädigt

Bereits am Montag vergangener Woche ist es zwischen 17.20 bis 18.40 Uhr an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein roter Mitsubishi an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Gestern ist es in dem Zeitraum von 1.30 Uhr bis 8.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Waldessaum gekommen. Unbekannte Täter drangen über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendeten u.a. Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

Lathen - Roller gestohlen

Im Laufe des gestrigen Tages wurde von einem Parkplatz an der „Große Straße“ ein Roller gestohlen. Das verschlossene Fahrzeug war mit dem Versicherungskennzeichen 146-LSP versehen. Neben dem orangefarbenen Roller des Herstellers Yamaha wurde auch der schwarze Motorradhelm gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Motorrad beschädigt

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist es bereits am 8.Juli zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz am Deverweg gekommen. Der unbekannte Fahrer eines PKW mit Anhänger stieß beim Wenden gegen ein dort abgestelltes Motorrad, welches dadurch zu Boden fiel und beschädigt wurde. Der Fahrer versuchte das Motorrad wieder aufzustellen, dabei fiel es ihm jedoch aus den Händen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.