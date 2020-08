Alle Polizeimeldungen vom 23. August im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.





+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Unfallzeugen gesucht

Am Freitag kam es gegen 18 Uhr auf der Nordumgehung Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Beim Versuch, einen Lkw zu überholen, stießen zwei dahinterfahrende Fahrzeuge zusammen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Demonstration verlief friedlich

Gestern fand um 15.30 Uhr eine Demonstration der Initiative „Querdenken 591-Emsland“ auf dem Lingener Marktplatz statt. Die Stadt Lingen als Versammlungsbehörde genehmigte die Veranstaltung unter Auflagen. Es nahmen 95 Personen daran teil, die gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstrierten. Die Versammlung verlief ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Gegen 16.30 war sie beendet.

Haren - Hyundai beschädigt

Am Freitag, zwischen 10.25 und 12.10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Wesuweer Hauptstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen silbernen Hyundai. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

Meppen - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gestern am frühen Abend kam es auf der Fullener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 77-Jährige befuhr mit ihrem BMW den Rühler Weg und beabsichtigte nach rechts auf die Fullener Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 70-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec die Fullener Straße aus Richtung Meppen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann leicht verletzt wurde.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

