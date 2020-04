Alle Polizeimeldungen vom 23. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Pkw auf Dauerparkplatz angefahren

Am Dienstag in der Zeit von 07:45 bis 16:00 Uhr wurde ein schwarzer Peugeot im Laufe des Tages auf dem Dauerparkplatz des Neumarktes in Nordhorn angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr dabei in die Fahrertür des Peugeot. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 059213090 zu melden.

Schüttorf - Spiegel abgefahren

Am Mittwoch zwischen 17:00 und 05:55 Uhr kam es auf der Föhnstrasse, in Schüttorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren Opel Corsa ordnungsgemäß in einer Parkbucht ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß dann, vermutlich beim Vorbeifahren gegen den rechten Spiegel, dabei wurde der Spiegel erheblich beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter Telefon (05922) 98 00 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Nissan beschädigt

Am Mittwoch in dem Zeitraum von 15:50 bis 16:00 Uhr ereignete sich in Meppen ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Nissan Qashqai beschädigt wurde. Dieser Pkw war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz des Postamts an der Bahnhofstraße 29 geparkt. Vermutlich touchierte der Verursacher, beim Ein- oder Ausparken aus der nebenliegenden Parkbucht, mit seiner Fahrzeugfront den geparkten Nissan an der Beifahrerseite. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeidienstelle Meppen (Tel.: 059319490) aufzunehmen.

Lingen - Mann entblößt sich vor Familie

An einem See in Lingen hat sich ein Mann vor einer Familie entblößt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Den ganzen Bericht lesen Sie hier.



Haselünne - Ordnungsamtsmitarbeiter bespuckt

Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes Haselünne ist bespruckt und verletzt worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben „fassungslos“. Lesen Sie hier den ganzen Bericht.

Lingen - Waldstück in Brand

Am Mittwochnachmittag geriet im Ortsteil Laxten ein rund 500 x 200 Meter großes Waldstück in Brand. Die Feuerwehr war mit einem massiven Kräfteaufgebot vor Ort und baute einen Löschgürtel auf, um die Ausbreitung des Feuers insbesondere in Richtung der sich in der Nähe befindlichen Rehaklinik sowie des Seniorenwohnheimes zu verhindern. Die rund 160 Einsatzkräfte brachten das Feuer nach mehreren Stunden unter Kontrolle. Ein Polizeihubschrauber unterstützte bei der Aufklärung der brandbetroffenen Fläche. Auch Landwirte stellten mit Wasser gefüllte Gülletanks zur Verfügung und unterstützten dabei die Arbeit der Feuerwehrkräfte. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Salzbergen - Seat Ibiza beschädigt

Am vergangenen Samstag ist es auf dem Parkplatz des K&K an der Emsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein dort zwischen 09.45-14.05 Uhr abgestellter Seat Ibiza wurde von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Herzlake - Hecke in Brand

Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwochmittag zu einem Brand in der Straße Am Brink ausrücken. Hier war nach Gartenarbeiten eine Hecke in Brand geraten. Ein Anwohner entfernte zuvor mithilfe eines Gasbrenners das Unkraut auf der Hofeinfahrt, wodurch rund 15 Meter der Hecke Feuer fingen. Zudem setzte entstehender Funkenflug Laub in der Dachrinne eines Nachbarhauses in Brand. Sachschaden entstand hier nicht. Die Feuerwehr aus Herzlake und Holte waren mit fünf Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer.

Werlte - Sachschaden bei Brand in Werkstatthalle

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr zwei miteinander verbundene Werkstatthallen auf dem Gelände eines Tischlereibetriebes an der Hobelstraße in Brand. Ein Zeuge wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die Wehren aus Werlte und Lorup waren mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort und brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in den Hallen. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Haselünne - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag in eine Wohnung an der Hasestraße eingedrungen. Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld. Zudem schlugen sie die Scheibe der sich im gleichen Gebäude befindlichen Kinokasse ein und durchsuchten auch diese. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Mofa gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 13.00-19.00 Uhr ein verschlossenes Mofa von einer Hofeinfahrt an der Nordhorner Straße gestohlen. Das Mofa des Herstellers Sachs war nicht zugelassen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

