Alle Polizeimeldungen vom 23. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Wahlplakate angezündet

In der Nacht zu Montag rissen bislang unbekannte Täter mehrere Wahlplakate unterschiedlicher Parteien ab. Diese wurde anschließend auf dem Schulhof der Ludwig-Povel-Schule in der Zamenhofstraße angezündet. Ein Zeuge löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher ab. In der Klarastraße kam es zu einem ähnlichen Vorfall. Auch hier wurden einige Wahlplakate angezündet und an die dortige Grundschule gelegt. Durch den Ruß wurde der Klinker des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

Emlichheim - Einbruch in Fitnessstudio

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Bertha-Benz-Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und stahlen eine Kasse. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die des erlangten Bargelds sind derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Nordhorn - Täter gehen leer aus

Bislang unbekannte Täter versuchten, in der Nacht zu Montag auf einer Baustelle am Gildehauser Weg einen Baucontainer aufzuhebeln. Die Täter scheiterten jedoch und verließen die Baustelle ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Rhede - Schmuck bei Einbruch gestohlen

Unbekannte Täter drangen am Sonntagnachmittag zwischen 13.30 bis 15.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mühlenstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Die Täter erlangten Schmuck. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Sustrum - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montagnachmittag kam es zwischen 15:00 - 16:35 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Neulandstraße. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten in die Räume. Hier wurden mehrere Schubladen geöffnet. Es wurde ein Laptop und Bargeld gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Haren - Zwei Unfälle mit fünf Verletzten auf Autobahn

Am Montagmittag wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A 31 in Richtung Oberhausen insgesamt fünf Personen leicht verletzt. Gegen 13.20 Uhr übersah ein 27-jähriger Fahrer eines VW Golf, dass vor ihm ein Audi A4 verkehrsbedingt abbremste. In Höhe der Anschlussstelle Haren fuhr er auf das vorausfahrende Auto auf. Die 30-jährige Beifahrerin im Golf wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Meppener Krankenhaus gebracht. Die vier 27- bis 30-jährigen Insassen des Audi wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Im sich aufbauenden Rückstau kam es zu einem weiteren Auffahrunfall. Der Fahrer eines Golf Plus übersah das Stauende und fuhr auf einen Opel Astra auf. Es blieb bei Blechschäden. Die Autobahn war für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Der Rückstau hatte zeitweise eine Länge von etwa sechs Kilometern.

Geeste - Waldfläche in Brand

Die Feuerwehr aus Geeste musste gestern Nachmittag gegen 16:15 Uhr zu einem Brand in der Straße Am Ölwerk ausrücken. Dort geriet zunächst eine Hecke, anschließend ein ca. 10X10 Meter großes Waldstück in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Erkenntnissen zur Folge dürfte möglicherweise ein nicht vollständig gelöschtes Osterfeuer in Verbindung mit dem starken Wind das Feuer entfacht haben. Die Freiwillige Feuerwehr aus Geeste war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dörpen - Scheibe eingeschlagen

Am Montagabend wurde gegen 21:45 Uhr die Glasscheibe einer Haltestelle in der Straße An der Düne zerstört. Zwei unbekannte männliche Personen seien anschließend geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963 8911 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.