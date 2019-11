Alle Polizeimeldungen vom 22. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Esche - Audi A4 beschädigt

Am Mittwoch, 20. November, ist es zwischen 2 und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Pöppeldiek zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein silberner Audi A4 am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 4429 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lathen - Kleintransporter kommt von Fahrbahn an, Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagvormittag kam es an der Sögeler Straße in Lathen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Sögeler Straße in Richtung B 70. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe der Hausnummer 70 von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Lingen - Mädchen angefahren und geflüchtet

Am Freitagmorgen ist es an der Schwedenschanze zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 6-jähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete. Das radfahrende Kind befand sich gegen kurz vor 8 Uhr auf dem Zebrastreifen in Höhe der Straße Am Bunker. Der Fahrer eines dunklen Autos - möglicherweise Passat - war zeitgleich in Richtung Kiesbergstraße unterwegs. Er erkannte das Mädchen auf dem Zebrastreifen zu spät. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Ohne sich um die verletzte 6-Jährige zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lingen - Suzuki Swift angefahren

Am Mittwoch, 20. November, ist es auf dem Netto-Parkplatz an der Kaiserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der auf einem Grünstreifen zwischen 7 und 18.30 Uhr abgestellte schwarze Suzuki Swift wurde im Bereich des Hecks beschädigt. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lingen - Grauer Skoda beschädigt

Am Montag, 18. November, wurde im Parkhaus des Gesundheitszentrums Medicus-Wesken an der Straße Zum neuen Hafen ein grauer Skoda an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 10 und 11 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Dalum - Trafohäuschen mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 20. November, ein Trafohäuschen an der Oberschule an der Rathausstraße mit roter Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Dalum unter der Rufnummer 05937 8236 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Berufschule

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in die BBS Papenburg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten so in die Schule und brachen dort zwei Getränkeautomaten auf. Aus den beiden Automaten wurde das darin befindliche Münzgeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Klein Berßen - Fahrer eines weißen LKW gesucht

Am Mittwochnachmittag, 20. November, ist es gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Apeldorner Straße gekommen. Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Verursacher flüchtete anschließend. Der unbekannte Fahrer eines weißen LKW war in Richtung Apeldorn unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem LKW kollidierte. Dabei wurde der Außenspiegel des Entgegenkommenden zerstört. Teile des Spiegels beschädigten im weiteren Verlauf einen nachfolgenden PKW. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

