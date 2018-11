Alle Polizeimeldungen vom 22. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn – Kindermotorrad gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Dienstag an der Veldhauser Straße ein Crossmotorrad für Kinder gestohlen. Das Diebesgut der Marke Yamaha, Typ TTR 80, stand im Stall eines landwirtschaftlichen Gehöfts. Der Wert wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn – 13-Jähriger nach Unfall verletzt

Am Montagmorgen ist es auf der van-Delden-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Junge war gegen 7.40 Uhr in Richtung Stadtring unterwegs. Zwischen dem „schwarzen Garten“ und dem Landkreis-Gebäude wurde er von einem männlichen Radfahrer überholt und stark geschnitten. Der Junge musste abbremsen und ausweichen. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn – Radfahrerin leicht verletzt

Bereits am Donnerstag, 15. November, ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 12.15 Uhr bog eine 57-jährige Frau aus Gronau mit ihrem Fahrrad von der Hauptstraße nach rechts in die Lingener Straße ein. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Der zweite Beteiligte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.





+++ EMSLAND +++

Heede – Anhängerkupplungen von Treckern gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag und Dienstag Zugang zu einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Straße Zum Siel verschafft. Sie bauten die vier Anhängerkupplungen von zwei nebeneinanderstehenden John-Deere-Ackerschleppern ab und entwendeten sie. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 2800 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Geeste – Mofa in Brand geraten

Am frühen Mittwochabend ist es an der Gartenstraße zum Brand in einem Schuppen gekommen. Beim Aufladen der Fahrzeugbatterie hatte ein darin befindliches Mofa aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die freiwillige Feuerwehr Osterbrock war schnell vor Ort und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Lediglich Teile der Dachkonstruktion wurde durch die große Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Lingen – Viele Verstöße bei Schwerpunktkontrollen

Die Autobahnpolizei Lingen hat am Mittwoch Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs vorgenommen. Zwischen 9 und 17 Uhr wurden dabei auf den Autobahnen 30 und 31 sowie den Bundesstraßen 213 und 402 insgesamt 30 Fahrzeuge kontrolliert. Elf von ihnen wurden beanstandet. Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte 45 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Fahrpersonalrecht. Zwei Lkw waren überladen und einer hatte seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert. Ein Schwertransport verfügte nicht über die erforderliche Genehmigung. Bei den Kontrollen wurde eine Streifenbesatzung nebenbei auf einen 20-jährigen Autofahrer aufmerksam, der sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. In vier Fällen haben Verkehrsteilnehmer darüber hinaus mit einem Bußgeld wegen Missachtung eines Überholverbots zu rechnen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

