Alle Polizeimeldungen vom 22. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Drogen, Alkohol und keinen Führerschein

Polizeibeamte aus Nordhorn haben am Donnerstagabend auf der Westfalenstraße einen 42-jährigen Autofahrer angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Emlichheim - Sachbeschädigungen auf Schulgelände

In der Nacht zu Donnerstag ist es im Bereich des Schulzentrums am Lägen Diek zu Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter beschädigten Zaunelemente und eine Picknickbank. Zudem stahlen sie ein Hinweisschild. Die entstandenen Schäden werden auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Mit 1,99 Promille aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstagabend haben Beamte auf der Wehmer Straße einen 18-jährigen Mofafahrer angehalten. Er stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein.

Sögel - Unter Drogen und ohne Führerschein am Steuer

Am Dienstagabend haben Polizeibeamte aus Sögel einen 32-jährigen Autofahrer auf der Schlaunallee angehalten. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein erster Drogentest verlief negativ, da der Mann den Test manipulierte. Ein zweiter Test bestätigte dann den Verdacht. Der Autofahrer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Rhede - Feuerwehreinsatz auf Autobahn

Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Einsatz auf die

A31 in Fahrtrichtung Oberhausen ausrücken. Ein 47-jähriger Autofahrer stoppte seinen PKW auf dem Standstreifen, nachdem es aufgrund eines defekten Motors zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Die Freiwillige Feuerwehr aus Rhede war mit 19 Einsatzkräften vor Ort.

Lingen - Flasche von Brücke geworfen

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend zwei Bierflaschen von einer Brücke auf die B213 geworfen. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Rheiner Straße und Schüttorfer Straße. Gegen 22.35 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße in Richtung Nordhorn, als neben ihrem Fahrzeug eine Flasche auf die Fahrbahn fiel. Eine weitere Flasche landete im Grünstreifen. Zwei Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt auf der Brücke auf und liefen anschließend davon. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Auch an dem PKW entstand kein Schaden. Eine Fahndung nach den Personen verlief erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Herzlake - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Nachdem es am Mittwochabend auf der B213 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 51-jährige Autofahrer mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Möglicherweise wurden dabei entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Mann wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 9558020 in Verbindung zu setzen.

Lingen - PKW-Scheibe eingeschlagen

In der Nacht zu Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Stodtbrochstraße die Scheibe eines Golfs eingeschlagen. Die Täter stahlen ein Portemonnaie aus dem Handschuhfach. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

