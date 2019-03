Alle Polizeimeldungen vom 22. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Isterberg - Einbruch in Wohnung

Im Laufe des gestrigen Tages drangen bislang unbekannte Täter zwischen 6.30 und 16 Uhr in eine Wohnung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfts in der Straße Mesterkamp in Isterberg ein. Die Täter hebelten die Eingangstür der Wohnung auf und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlangten die Täter kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Einbruch in Fitnessstudio

Am frühen Donnerstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in ein Fitnessstudio in der Meerstraße in Haselünne ein. Die Täter hebelten zwischen 2.30 bis 4.30 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten ein Büro. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 in Verbindung zu setzen.

Schapen - Steuermodul von Sattelzugmaschine gestohlen

Bislang unbekannte Täter gelangten in der letzten Woche zwischen Donnerstag und Freitag auf einen Betriebshof am Koppelweg in Schapen. Hier demontierten die Täter ein Steuermodul von einer Sattelzugmaschine. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Papenburg - Versuchter Einbruch in Lebensmitteldiscounter

Zwischen Mittwochmittag und gestern Morgen versuchten bislang unbekannte Täter, in einen Lebensmitteldiscounter am Bolwinsweg in Papenburg einzudringen. Die Täter scheiterten an der massiven Bauweise des Fensters und verließen den Tatort ohne Beute. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Haren - Werkzeug und Kraftstoff gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag wurde auf einem Rastplatz an der Landegger Straße in Haren Dieselkraftstoff gestohlen. Die Täter brachen Vorhängeschlösser auf und entwendeten vier Kanister mit ca. 80 Liter Kraftstoff. Zudem brachen die Täter einen Gerätecontainer und stahlen diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Spelle - Zwei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus

Gestern Mittag kam es auf der Nordumgehung in Spelle zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 79-jährige Frau fuhr die Nordumgehung in Richtung B70, als sie nach links in die Imhofstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie das entgegenkommende Auto eines 51-jährigen Mannes aus Spelle, der die Nordumgehung aus Richtung B70 befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Insassen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.