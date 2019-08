Alle Polizeimeldungen vom 22. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Zollhund Spike erschnüffelte Drogen im Wert von rund 100.000 Euro; Osnabrücker Zoll nimmt Schmuggler fest

4.140 Gramm Ecstasy-Tabletten und 9.970 Gramm flüssiges Amphetamin im Wert von rund 100.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Morgen des 21. August 2019 bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Gildehaus in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW.

Der Fahrer gab an, für drei Wochen in den Niederlanden gewesen zu sein, um dort einen Bekannten bei Renovierungsarbeiten zu helfen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte der 26-Jährige.

Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei kam auch Spürhund Spike zum Einsatz. Er zeigte an mehreren Stellen im Fahrzeuginneren durch „Einfrieren“ (Verharren an der Geruchsquelle) an, dass sich dort Rauschgift befindet. Als die Zöllner die Stellen genauer untersuchten, stellten sie fest, dass im Bereich des Kofferraumes und der Rücksitzbank neuer Teppichboden verklebt war. Hiermit waren zwei zusätzlich geschaffene Hohlräume unter den hinteren Sitzen und der Kofferraumbodengruppe verkleidet.

Unter den hinteren Sitzen im Auto waren Hohlräume geschaffen worden, um die Drogen zu verstecken. Foto: Zoll

Beim Öffnen dieser Hohlräume kamen sieben PET-Flaschen in Folienbeuteln mit insgesamt 9.970 Gramm flüssigen Amphetamin und vier Folienbeutel mit insgesamt 4.140 Gramm Ecstasy-Tabletten zum Vorschein. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Reisende wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

Bad Bentheim - Germar Kwant - Neuer Polizeichef in Bad Bentheim

Am Mittwoch wurde der neue „einheimische Polizeichef“ in Bad Bentheim feierlich in sein Amt eingeführt. Germar Kwant, gebürtiger Grafschafter, 43 Jahre alt tritt nun auch ganz offiziell die Nachfolge von Thomas Meyer an. In einer Feierstunde im Bentheimer Feuerwehrhaus begrüßten u.a. die Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, Frau Dr. Timmer und die Inspektionsleiterin, Frau Simon alle geladenen Gäste, darunter auch den Bürgermeister der Stadt Bad Bentheim, Dr. Volker Pannen, Vertreter von Feuerwehr, THW und DRK sowie zahlreiche Kollegen. Ein großer Dank galt dabei der Ortsfeuerwehr, die für den feierlichen Rahmen ihr Feuerwehrhaus zur Verfügung stellte.

Frau Dr. Timmer freute sich, Polizeihauptkommissar Kwant bereits im vergangenen Jahr kennenlernen zu können. Er sei ihr als äußerst souveräner und sympathischer Kollege im Gedächtnis geblieben. Sie freue sich nun auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und dankte nicht nur dem bisherigen Leiter Thomas Meyer für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen Jahren. Auch den Kollegen der Station Bad Bentheim brachte sie ein großes Lob für ihre ausgezeichnete Arbeit entgegen.

Von links: Bürgermeister Bad Bentheim Dr. Volker Pannen, PK-Leiterin Nordhorn Dr.Hannah Timmer, Stationsleiter Bad Bentheim Germar Kwant, Inspektionsleiterin PI EL/GB Nicola Simon, Stadtbrandmeister Bad Bentheim Wilfried Baltruschat. Foto: Polizei

Auch die Inspektionsleiterin freue sich auf den „Wiederkehrer“ und stellte seinen bisherigen Werdegang kurz vor. Seine ersten dienstlichen Berührungspunkte in Bad Bentheim hatte Germar Kwant während seines Praktikums in den Jahren 1998/1999. Nach Beendigung seiner Ausbildung verschlug es ihn über viele Jahre in die Landeshauptstadt. Er sammelte Erfahrungen im Bereich des Kriminal-und Ermittlungsdienstes der Polizeiinspektion West und bekleidete erste Führungspositionen bei der Autobahnpolizei in Garbsen und im Streifendienst der Polizeiinspektion Mitte. Hier vertraute man ihm letztlich die Verfügungseinheit an. Dabei galt es Beamtinnen und Beamte für ad-hoc Einsätze im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung oder für Versammlungs-und Fußballlagen zu motivieren.

Frau Simon ist sich sicher mit ihm einen kompetenten Ansprechpartner, auch für andere Behörden, Institutionen, Organisationen und Hilfsdiensten gefunden zu haben. Auch der Bürgermeister der Stadt Bad Bentheim, Dr. Volker Pannen, hieß den neuen Stationsleiter herzlich willkommen. Er freue sich, die bisher enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Polizei, auch unter der Leitung von Herrn Kwant, erfolgreich fortsetzen zu können. Der Stadtbrandmeister Wilfried Baltruschat verdeutlichte noch einmal die tiefe Verbundenheit zwischen Polizei und Feuerwehr und wünschte dem neuen Stationschef für seine zukünftige Arbeit alles Gute.

Zu guter Letzt übernahm Germar Kwant das Wort. Nach vielen Jahren in Hannover würde sich mit seiner Rückkehr in die Heimat nun ein Kreis schließen. Ein großer Dank galt dabei nicht nur seiner Mutter. Er dankte seiner „Truppe“ ihn so herzlich aufgenommen zu haben. Das habe ihm die Einarbeitung um ein Vielfaches erleichtert. Er dankte Thomas Meyer, ihm eine so gut geführte Dienststelle zu überlassen. Er trete in große Fußstapfen und werde immer sein Bestes geben, um auch dort anzuknüpfen.

Schlussendlich dankte er Frau Simon und Frau Dr. Timmer für das entgegengebrachte Vertrauen. Er freue sich nun auf die neue Verantwortung und machte deutlich, dass nicht nur für alle Kollegen, sondern auch für sämtliche Netzwerkpartner seine Türen immer offen stünden.

Neuenhaus - PKW-Anhänger gestohlen

Zwischen Mittwoch letzter Woche und Dienstag wurde von einem Betriebsgelände an der Rudolf-Diesel-Straße in Neuenhaus ein verschlossener PKW-Anhänger des Herstellers WM Meyer gestohlen. Der blau-silberne Anhänger mit blauer Plane war mit dem Kennzeichen NOH-AS 567 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 4429 entgegen.

Nordhorn - Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Mittwoch ist es zu einem versuchten Einbruch in ein leerstehendes Gebäude an der Geisinkstraße in Nordhorn gekommen. Die Täter scheiterten an zwei Türen und verließen den Tatort ohne Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 059213090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Zwei Brände schnell gelöscht

Am Mittwochabend ist es an der Hannoveraner Straße und an der Rheiner Straße in Lingen zu zwei Bränden im Bereich von Holzunterständen gekommen. Die Brände wurden gegen 20.45 Uhr und etwa 21.30 Uhr jeweils durch Anwohner früh bemerkt und konnten jeweils selbstständig gelöscht werden. Nennenswerte Sachschäden entstanden dabei nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den jeweiligen Brandursachen aufgenommen.

Spelle - Ford Fiesta beschädigt

In der vergangenen Woche ist es zwischen Donnerstag und Freitag zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Hauptstraße gekommen. Ein dort abgestellter schwarzer Ford Fiesta wurde an der Heckklappe beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Meppen - Eigentümer gesucht

Foto: Polizei Meppen

Die Meppener Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Hollandrads der Marke Gazelle. Das Fahrrad wurde am 10.August in der Schützenstraße sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.