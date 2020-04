Alle Polizeimeldungen vom 22. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Weißer Peugeot beschädigt

Am Montagnachmittag ist es zwischen 13.45-18.00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des K&K Marktes an der Bahnhofstraße gekommen. Dabei wurde ein weißer Peugeot beschädigt. Der Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser dürfte mit einem schwarzen PKW unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - VW Passat beschädigt

Am Montag ist es auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Schillerstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein dort zwischen 16.00-16.25 Uhr abgestellter VW Passat wurde an der Fahrertür beschädigt. Möglicherweise dürfte der Fahrer eines weißen Transporters den Schaden beim Beladen verursacht haben. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Unfallflucht auf Parkplatz

Am Montagmorgen wurde zwischen 09.45-10.25 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Tedox an der Rheiner Straße ein Opel Corsa an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 870 in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

