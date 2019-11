Alle Polizeimeldungen vom 21. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wielen - Auto nach Unfall ausgebrannt, Insassen flüchtig

Am Mittwochmittag ist es an der Straße Balderhaar zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein auf dem Dach liegendes Auto brannte dabei vollständig aus. Von den Fahrzeuginsassen fehlte bei Eintreffen der Einsatzkräfte jede Spur. Der Fahrer war in den Mittagsstunden auf der Straße Balderhaar in Fahrtrichtung L43 unterwegs. In einer Linkskurve kam der Jaguar X-Type von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in ein Waldstück. Nach etwa 20 Metern stieß das Auto gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Jaguar fing Feuer und brannte komplett aus. Als Zeugen auf das brennende Fahrzeug aufmerksam wurden, befanden sich bereits keine Fahrzeuginsassen mehr am Unfallort. Eine Absuche der näheren Umgebung durch mehrere Einsatzkräfte verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Unfall und den flüchtigen Insassen des Jaguars werden unter der Rufnummer 05943 92000 entgegengenommen.

Nordhorn - Versuchter Wohnungseinbruch

Am Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter in der Zeit zwischen 7.30 und 14 Uhr, in ein Haus in der Richthofenstraße einzubrechen. Als die Eigentümerin am Nachmittag zu ihrer Wohnung zurückkehrte, bemerkte sie Einbruchspuren an ihrer Haustür. Der Einbruchversuch misslang. Der Täter gelangte nicht in das Haus. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





Hüven - Brand auf landwirtschaftlichem Gelände

Zwischen Mittwochabend und der Nacht zum Donnerstag ist es auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände zu einem Feuer gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Müllberg, auf dem sich auch einige Kunststoffbehälter mit Pflanzenschutzmitteln befanden, in Brand. Die Feuerwehr Sögel konnte die Flammen löschen. Polizei und Gewerbeaufsicht haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

Geeste - Auto gerät unter Lkw, Fahrerin leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 30-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen kurz nach 7 Uhr mit ihrem Kia Kleinwagen in Richtung Groß Hesepe unterwegs. In Höhe Hausnummer 180 erkannte sie zu spät, dass ein Sattelzug quer auf der Fahrbahn stand. Dessen ebenfalls 30-jähriger Fahrer hatte den Lkw dort gewendet. Das an der Zugmaschine eingeschaltete Fernlicht blendete die entgegenkommende Kia-Fahrerin, so dass sie den noch auf ihrem Fahrstreifen befindlichen Auflieger zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto geriet dabei teilweise unter den Anhänger. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Twist - Einbrecher auf Terrasse überrascht

Am Mittwochnachmittag überraschte eine Hausbesitzerin einen Einbrecher auf der Terrasse ihres Grundstücks. Der unbekannte Mann flüchtete, nachdem er bemerkte, dass er entdeckt worden war. Da es in Twist bereits mehrere ähnliche Vorfälle gegeben hat, ist davon auszugehen, dass es sich bei dieser Tat um einen Einbruchsversuch handelte. Laut Personenbeschreibung handelt es sich bei dem Täter um eine männliche, ca. 170 bis 175 cm große Person mit sehr kurzen hellen Haaren. Zur Tatzeit trug der Täter eine weiße Jacke und eine dunkelblaue Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

