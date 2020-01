Alle Polizeimeldungen vom 21. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, in ein derzeit als Büro genutzte Ladenlokal an der Firnhaberstraße in Nordhorn einzubrechen. Es bleib bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Osterwald - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag zwischen 21.10 und 21.29 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Ahornstraße in Osterwald einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943 92000, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Unfallflucht

Am Montag gegen 17 Uhr befuhr ein grauer VW Polo den Gildehauser Weg von Nordhorn in Richtung Gildehaus. Dieser musste plötzlich nach rechts in einen Graben ausweichen, da ein entgegenkommender Pkw in den Gegenverkehr fuhr. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen Ford gehandelt haben. Der helle Ford hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Einbruch in Apotheken

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, zwischen 18.30 und 7.55 Uhr, in eine Apotheke in der Clemens-August-Straße 15 eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Medikamente und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, haben unbekannte Täter ebenfalls versucht in eine Apotheke in der Mühlenstraße in Sögel einzubrechen. Hier blieb es bei einem Versuch. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel. 05952 93450, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr, in einen Frisörsalon an der Lookenstraße in Lingen einzubrechen. Es bleib bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Büroräume

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8.25 Uhr, in Büroräume an der Neuen Straße in Lingen eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Pkw stoßen zusammen

Am Montag kann es gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße in Papenburg. Die Fahrerin eines Daimler befuhr mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße in Papenburg in Richtung Aschendorf. Als der Fahrer eines BMW, der in Richtung Neulehe unterwegs war, beabsichtigte nach links auf die Gutshofstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte Daimler-Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrer werden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Papenburg - Pkw beschädigt

Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 11.15 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Stadtesch in Schüttorf in Fahrtrichtung Ohner Straße abgestellter blauer PKW Opel Corsa am vorderen linken Kotflügel von einem bislang unbekannten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Bentheim, Tel. 05922 9800 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag kam es zwischen 9.42 Uhr und 12.34 Uhr auf dem Parkplatz Am Pulverturm in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein dunkelgrauer Mercedes rechtsseitig am Heck von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter Tel. 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Haren - Pkw beschädigt

Am Freitag gegen etwa 9.30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Emmelner Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen einem noch unbekannten Fahrzeug und einem dort abgestellten Pkw gekommen. Ein Nissan Micra wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

Meppen - Gelddiebstähle Tannenbaumaktion - Foto aus Überwachungskamera

Wie bereits berichtet, ist es u.a. im Meppener Stadtgebiet zu Gelddiebstählen im Rahmen der diesjährigen Tannenbaumaktion gekommen. In diesem Zusammenhang wird eine männliche Person gesucht, die mit einem auffälligen Fahrrad unterwegs war. Die Person war mit einem olivfarbenen Parka, dunklen Handschuhen und hellgrauen Turnschuhen mit heller Sohle bekleidet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes bzw. silberfarbenes Damenfahrrad mit einer auffälligen roten bzw. rosafarbenen Klingel am Lenkrad. An der rechten Gepäckträgerseite war eine schwarze, kantige Fahrradtasche aus Stoff mit einem horizontalen, weißen Streifen sowie einem weißen Griff angebracht. Hinweise bitte an die Polizei Meppen, Telefon: 05931 9490.

Wer kann Hinweise zur abgebildeten Person geben? Foto: Polizei

Papenburg - Raubüberfall auf Taxifahrerin

Am Montag kam es gegen 22.15 Uhr in Papenburg zu einem Raubüberfall auf eine Taxifahrerin. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestellten drei Täter per Telefon ein Taxi eines örtlichen Unternehmens zur Straße Hauptkanal links. Sie stiegen ins Taxi ein. Nach einem kurzen Gespräch wurde die Taxifahrerin von hinten angegriffen, gewürgt und die Geldbörse sowie das Firmenhandy geraubt. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Dechant-Schütte-Straße. Das Opfer wurde leicht verletzt und begab sich zum Polizeikommissariat Papenburg, um Anzeige zu erstatten. Im Zuge der eingeleiteten Tatortbereichsfahndung konnten zwei Tatverdächtige im Bereich der Dechant-Schütte-Straße aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung vorläufig festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger konnte an der Wohnanschrift eines Mittäters vorläufig festgenommen werden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

