Alle Polizeimeldungen vom 21. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Informationstafeln beschädigt

Zwischen dem 5. und 19. August ist es im Ortskern zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter knickten insgesamt vier Informationstafeln des neu angelegten sogenannten Stiegenganges ab. Hinweise nimmt die Polizei Neuenhaus unter der Rufnummer 05941 4429 entgegen.

Nordhorn - Radfahrerin gestürzt, Verursacherin fährt weiter

Am Dienstagnachmittag ist es an der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein elfjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Kloster unterwegs, als ihr an der Einmündung zur Schlachthofstraße die Vorfahrt genommen wurde. Eine bislang unbekannte ältere Dame mit rötlichem Haar hatte die Radfahrerin mit ihrem silbernen Auto touchiert. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 entgegen.

Emlichheim - Fahrradeigentümer gesucht

Bereits am 30. Juli ist bei der Polizei Emlichheim ein Fahrrad abgegeben worden. Der Eigentümer des schwarzen Hollandrades dürfte es zuletzt im Bereich des KiK-Marktes in Emlichheim abgestellt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Foto: Polizei

Hoogstede - Pkw-Anhänger gestohlen

Bislang unbekannte Tätet haben zwischen Donnerstag und Samstag der vergangenen Woche an der Hauptstraße einen Anhänger gestohlen. Der graue Doppelachser der Marke Westfalia-Werke, Typ Comfort, hat ein zulässiges Gesamtgewicht von zwei Tonnen, keinen Aufbau und war mit dem Kennzeichen NOH-CP 555 versehen. Zur Tatzeit stand der Anhänger auf einem dortigen Firmengelände. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.

Wietmarschen - Einbruch in Jugendzentrum

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag in das Jugendzentrum an der Kolpingstraße eingedrungen. Sie schlugen ein Fenster ein und erbeuteten eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Zwei Leichtverletzte nach Brand in Einfamilienhaus

In der Nacht zu Mittwoch ist es an der Hohefeldstraße zum Brand in einem dortigen Einfamilienhaus gekommen. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Nachbarn waren gegen 2.15 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatten die Einsatzkräfte verständigt. Die beiden Hausbewohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude befreien, hatten dabei allerdings Rauchgase eingeatmet. Die Feuerwehren aus Nordhorn und Brandlecht waren schnell mit 13 Fahrzeugen sowie 80 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern. Das brandbetroffene Wohnhaus brannte mit samt der dazugehörigen Garage nahezu vollständig aus. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schüttorf - 60-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagabend ist es auf dem Nordring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 60-jährige Frau aus Nordhorn wurde dabei schwer verletzt. Gegen 18.45 Uhr wollte eine 21-jährige Frau aus Bad Bentheim mit ihrem Opel Adam den Nordring aus, Richtung der Ratsherr-Schlikker-Straße kommend, überqueren. Dabei übersah den in Richtung Quendorfer Straße fahrenden VW Polo der 60-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste die Frau aus Bad Bentheim ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.





+++ EMSLAND +++

Fresenburg - Vandalismus auf Firmengelände

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 29. Mai und dem 14. August auf dem stillgelegten Firmengelände der „Emsländer Baustoffwerke“ mehrere Sachbeschädigungen begangen. Sie zerstörten mehrere Scheiben und beschmierten Wände mit Graffiti, darunter auch ein Hakenkreuz. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Twist - Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochnacht in eine Lagerhalle an der J.-D.-Lauenstein-Straße eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam ein Zugangstor und erbeuteten einen Bohrhammer sowie einen Bohrschrauber im Wert von 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Einbruch in Vereinsheim

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Dienstag in das Vereinsheim des Bogensportclubs Lingen an der Schüttorfer Straße eingedrungen. Sie brachen die Holzfassade des Vereinsgebäudes auf und durchsuchten es nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinwiese nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.