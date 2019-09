Alle Polizeimeldungen vom 20. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Werlte - Mit 2,85 Promille am Steuer

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei Sögel einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er war gegen kurz vor 16 Uhr mit seinem Polo mit polnischem Kennzeichen auf der Straße Brökersfehn unterwegs. Im Rahmen einer dort durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 2,85 Promille bei dem 49-Jährigen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Emsbüren - Zwei Einbruchsversuche ins selbe Haus

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag gleich zweimal versucht in dasselbe Haus an der Straße Am Falkenhorst in Emsbüren einzudringen. Zwischen 15 und 20.45 Uhr und gegen 23.30 Uhr gelang es ihnen dabei jeweils nicht, ein und dieselbe Seitentür zum Zweifamilienhaus aufzubrechen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Spahnharrenstätte - 200 Liter Diesel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag den Tank eines an der Börger Straße stehenden Sattelschleppers aufgebrochen. Sie zapften daraus etwa 200 Liter Diesel ab und konnten unerkannt entkommen. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Bockhorst - Versuchter Einbruch in Heimathaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag versucht, in das Heimathaus an der Kirchstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelang eine Tür und ein Fenster aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Nachbar stört Einbrecher

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag versucht, in ein Wohnhaus an der Mühlenstiege einzudringen. Gegen 2.30 Uhr wurden sie offenbar von einem Nachbarn gestört. Dieser sah noch, wie die beiden Männer vom Grundstück flüchteten. Er verständigte die Polizei. Eine Sofortfahndung brachte zunächst keinen Erfolg. Die Täter konnten bei dem vorangegangenen Einbruchsversuch offenbar keine Beute machen. Sie richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Sögel - Einbruch in Spielhalle

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Spielhalle an der Mühlenstraße eingedrungen. Sie gelangten über das Dach in das Gebäude, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Lengerich - Versuchter Einbruch in Oberschule

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Mittwoch versucht in die Oberschule Lengerich einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, drei Außentüren aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

