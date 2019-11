Alle Polizeimeldungen vom 20. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn/Lohne - Osnabrücker Zoll prüft im Wach- und Sicherheitsgewerbe; 23 Unregelmäßigkeiten festgestellt

Am 15. November fand eine bundesweite Schwerpunktprüfung im Wach- und Sicherheitsgewerbe statt. Ziel der Überprüfung war die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Das Hauptzollamt Osnabrück beteiligte sich daran mit 66 Beamtinnen und Beamten. Die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Standorte Osnabrück, Nordhorn und Lohne befragten Arbeitnehmer des Wach- und Sicherheitsgewerbe nach ihren Beschäftigungsverhältnissen, überprüften Mindestlohnbestimmungen und Aufenthaltstitel. Nach ersten Erkenntnissen haben sich in 23 Fällen Unstimmigkeiten ergeben, die einer weiteren Prüfung bedürfen. Konkret handelt es sich dabei in sechs Fällen um den Verdacht, dass die Betriebe nicht den vorgeschriebenen Mindestlohn zahlen. In drei Fällen ermitteln die Beamten wegen Sozialleistungsbetrug. Darüber hinaus besteht in 13 Fällen die Vermutung, dass gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten verstoßen wurde und dass in einem Fall der Verdacht der Beschäftigung eines Ausländers ohne erforderliche Arbeitsgenehmigung vorliegt. „Um die Rechtsverstöße abzuklären und zu ahnden, werden weitere Prüfungs- und Ermittlungsmaßnahmen bei den Arbeitgebern durchgeführt“, so Christian Heyer, Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Raub auf Rentnerin

Am Dienstagnachmittag wurde in der Papenburger Innenstadt eine Rentnerin überfallen. Das Opfer befand sich mit ihrem Rollator am Hauptkanal und wurde von einer weiblichen Person umgestoßen. Anschließend wurde dem Opfer die mitgeführte Geldbörse geraubt. Die Täterin flüchtete unerkannt. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Garage

Zwischen Montag und Dienstag kam es in der Borkumer Straße zu einem Einbruch in eine Garage. Aus der Garage wurden hochwertige Fahrräder und Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Meppen - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Fullener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 48-jährige Fahrer des beteiligten Audi wurde schwer und sein Beifahrer leicht verletzt. Gegen 17.:13 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Volvo die Fullener Straße in Richtung Twist. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Audi. Der Fahrer des Audi musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

