Alle Polizeimeldungen vom 20. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Uelsen – Münzstaubsauger aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag zwei Münzstaubsauger an der Höcklenkamper Straße aufgebrochen. Er entwendete daraus etwa 10 Euro Münzgeld. Der Täter war offenbar mit einem Motorroller mit angehängtem Fahrradanhänger unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.





+++ EMSLAND +++



Herzlake – Batterien aus Baggern gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende die Fahrzeugbatterien aus zwei Baggern an der Baustelle im Bereich Hahnenmoorbrücke in Aselage gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 800 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Papenburg – Einbruch in Dörfergemeinschaftshaus und Motorradvereinsheim

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Montag in das Herbrumer Gemeinschaftshaus und das Vereinsheim einer Motorradgemeinschaft an der Herzogstraße eingedrungen. Sie schlugen Fenster zu den Gebäuden ein und durchsuchten sie nach Wertsachen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich ein geringer Bargeldbetrag aus einem Sparfach. Die vermutlich selben Täter hatten außerdem versucht, in eine nahegelegene Mehrzweckhalle einzubrechen, gelangten offenbar aber nicht ins Gebäude. Der angerichtete Sachschaden beider Taten wird auf etwa mehr als 600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Twist – Elektrowerkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in ein Wohnhaus an der Straße Adorf eingedrungen. Sie brachen die Tür zu einem Heizungsraum auf und entwendeten daraus diverse Elektrowerkzeuge und einen Dieselkanister im Gesamtwert von etwa 1800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Sögel – Bewohner stören Einbrecher

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr versucht, in ein Wohnhaus am Lerchenweg einzudringen. Sie gelangten über eine Metallleiter auf das Flachdach des Hauses und brachen von dort aus ein Fenster auf. Durch die entstandenen Geräusche wachten die Bewohner auf und schalteten das Licht im Haus ein. Die Täter flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05952 93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

Haselünne – Alarmanlage verscheucht Täter

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, in eine Arztpraxis an der Von-Spies-Straße einzudringen. Dabei lösten sie gegen 1.30 Uhr die Alarmanlage aus und ergriffen umgehend die Flucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Lingen – Einbruch im Strootgebiet

Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen etwa 6 und 18.15 Uhr in ein Zweifamilienhaus an der Loosstraße eingedrungen. Sie brachen ein rückwärtiges Küchenfenster auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen. Beute machten sie nach bisherigen Erkenntnissen keine. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Lingen – Tankstelle ausgeraubt

In der Nacht zu Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter die Aral-Tankstelle an der Meppener Straße ausgeraubt. Er betrat gegen 1.15 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte die 45-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit einem dreistelligen Betrag ergriff er anschließend die Flucht. Der Täter wird als etwa 18 bis 22 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er ist von schlanker Statur, hat blondes Haar und sprach hochdeutsch, ohne Akzent. Der Mann war mit einer schwarzen Wollmütze, einem grauen Kapuzenpulli sowie einer schwarzen Hose, schwarzen Handschuhen und schwarzen Schuhen bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Spelle – Zahlreiche Reifen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag an der Gerhard-Rekers-Straße Reifen im Wert von etwa 30.000 Euro gestohlen. Sie verschafften sich Zugang zum Firmengelände, setzten mehrere Bewegungsmelder außer Kraft und transportierten das Diebesgut ab. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Salzbergen – Rüttler gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende an der Emsstraße eine hochwertige Rüttelplatte der Marke Wacker gestohlen. Die Arbeitsmaschine war auf einem dortigen Grundstück unter der Schaufel eines Minibaggers abgestellt, um sie gegen Diebstahl zu schützen. Wie es ihnen gelungen ist die Platte zu entwenden, ist bislang unklar. Der Wert des 95 Kilogramm schweren Diebesgutes wird auf etwa 3500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Meppen – Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Montag versucht, in ein Fitnesscenter an der Grabbestraße einzudringen. Sie brachen ein Fenster auf, haben das Gebäude aber augenscheinlich nicht betreten. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Papenburg – Fahrräder aus Holzschuppen gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in einen Holzschuppen im Bereich der Straße An der Sporthalle in Herbrum eingedrungen. Sie entwendeten daraus ein Herrenrad der Marke KTM und ein Nostalgie-Hollandfahrrad im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Salzbergen – Einbruch in Kirche

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in die Kirche an der Feldstraße eingedrungen. Sie brachen eine Seitentür zur Sakristei sowie ein Kellerfenster auf und erbeuteten zwei Becher und zwei Schalen sowie die Kollekte. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

