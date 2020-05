Alle Polizeimeldungen vom 20. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Arbeitsmaschinen geklaut

In der Nacht zu Dienstag zwischen 18:30 und 09:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Firmengelände an der Dietrich-Borggreve-Straße in Neuenhaus ein. Sie entwendeten einen Hoflader (Manitou) sowie einen luftgefederten Sitz. Es entstand ein Sachschden von 32.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Einbruch beim Schrottplatz

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Dienstag zwischen 21:30 und 21:40 Uhr Zugang auf das Gelände eines Schrottplatzes an der Essener Straße in Meppen. Dabei löst er den Bewegungsmelder der Paltzbeleuchtung aus und lässt von einer weiteren Tat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Werlte - Altkleider aus Container geklaut

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag Altkleider aus einem Container geklaut. Hierbei beschädigten sie das Bügelschloss des Altkleidercontainers, der an der Kompaniestraße in Werlte steht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Werlte, Tel. 05951/993920, zu melden.

Haselünne - Sachbeschädigung am See

Am vergangen Wochenende zwischen Samstag und Sonntag kam es am Haselünner See zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten mehrere Wegweiser sowie Schilder. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haselünne, Tel. 05961/95820, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.