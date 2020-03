Alle Polizeimeldungen vom 20. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Versuchter Tankstelleneinbruch

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht in eine Tankstelle an der Quendorfer Straße einzudringen. Sie brachen eine Zugangstür auf und lösten dadurch die Alarmanlage aus. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Scheune aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch- und Donnerstagvormittag in eine Scheune am Kapellenweg eingedrungen. Sie entwendeten daraus ein Pedelec der Marke Akurex samt Ladegerät. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Herzlake - Einbruch in Schulzentrum

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in das Schulgebäude an der Bookhofer Straße eingedrungen. Gegen 23.30 Uhr lösten, hatten sie ein Fenster aufgebrochen und lösten dabei die Alarmanlage aus. Beute machten sie nach ersten Erkenntnissen keine. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter 05931 9490 entgegen.

Rhede - Fasan ausgewichen und schwer verunfallt

Am Donnerstagmittag ist es auf der Brualer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 47-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen kurz vor 13 Uhr mit ihrem Skoda in Richtung Rhede unterwegs. Beim Versuch einem Fasan auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn, kam nach links von der Straße ab und stieß dort gegen einen Baum. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr Rhede aus dem Wrack befreit werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Papenburg gefahren. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

