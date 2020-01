Alle Polizeimeldungen vom 20. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Sanitärgebäude verwüstet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag zwischen 22 und 9.45 Uhr das Sanitärgebäude beim Parkplatz am Schlosspark in Bad Bentheim verwüstet. Sie beschmierten unter anderem die Außenwand mit Farbe und sprengten, vermutlich mit einem Böller, eine Toilettenschüssel. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Telefon 05922 9800, in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim: Drogenkurier mit mehreren Rauschgiften festgenommen

Fahndungserfolg der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze. Die Beamten nahmen Freitagabend einen 49-Jährigen fest, der unter anderem 5 Kilogramm Subutex-Tabletten und rund 1,2 Kilogramm Kokain über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln wollte. Der Drogenkurier sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der verstärkten Überwachungsmaßnahmen der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Binnengrenze, stoppte eine Streife gegen 18:30 Uhr einen PKW mit lettischer Zulassung auf einem Parkplatz an der Autobahn 30. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrers machte dieser einen auffallend nervösen Eindruck auf die Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos fanden die Bundespolizisten 5 Kilogramm Subutex-Tabletten, rund 1,2 Kilogramm Kokain, 700 Gramm Amphetamin sowie knapp 1,8 Kilogramm einer bislang unbekannten Substanz.

Bei Subutex handelt es sich um ein synthetisches Opioid. Es ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das auch im Rahmen der Suchtentwöhnung als Drogenersatzstoff eingesetzt wird. Der in den Subutex-Tabletten enthaltene Wirkstoff Buprenorphin unterliegt dem Betäubungsmittelgesetz.

Der 49-jährige Lette wurde vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Der Drogenschmuggler wurde am Samstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück, einem Haftrichter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter haben versucht zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.15 Uhr, in ein Schulgebäude an der Stephanstraße in Lingen einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Lengerich - Mehrere Einbrüche am Wochenende

Gleich fünf Eichbrüche wurden der Polizei am Wochenende in Lengerich gemeldet. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Mühlenstraße in Lengerich eingebrochen. Hier wurden diverse Verkaufsartikel zunächst in Taschen verpackt und zum Abtransport im Laden deponiert, verblieben aber vor Ort. Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Schulstraße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Arzneimittel. In einem ähnlichen Zeitraum wurde in eine weitere Arztpraxis, diesmal an der Mittelstraße, eingebrochen. Auch hier entwendeten die Täter Bargeld. In der Straße Lütemannskamp wurde ebenfalls ein Einbruch in eine Arztpraxis gemeldet. Die Täter entwendeten wieder Bargeld. In der Nacht zu Sonntag beschädigten unbekannte Täter in Lengerich die Eingangstür eines Geschäftes an der Mühlenstraße. Hierbei wurden die Räume jedoch nicht betreten. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, steht bisher noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Telefon 0591870, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Friseursalon

Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon an der Georgstraße in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und weitere Wertgegenstände. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Bawinkel - Einbrüche am Wochenende

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Jägerstraße in Bawinkel eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem einen Tresor und Betäubungsmittel. Ebenfalls am vergangen Wochenende in Bawinkel sind bislang unbekannte Täter in ein Einzelhandelsgeschäft eingebrochen. Die Geschäftsräume an der Haselünner Straße wurden im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, durchsucht. Es wurden Bargeld und weiter Gegenstände entwendet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Fußgänger angefahren

Am Montag vergangener Woche wurde gegen 18.10 Uhr eine Fußgängerin am Fußgängerüberweg zum Bahnhof an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen beim Überqueren der Straße von einem schwarzen Audi angefahren. Der Fahrer des Audis verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870, in Verbindung zu setzen.

