Alle Polizeimeldungen vom 20. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Lederwarengeschäft

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in ein Lederwarengeschäft an der Firnhaberstraße eingedrungen. Sie brachen eine rückwärtige Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie unterschiedliche Lederwaren in bislang unbekanntem Gesamtwert. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in ein Firmengebäude an der Fennastraße eingedrungen. Sie zerschnitten eine Umzäunung und drangen anschließend in einen Lagerraum ein. Dort entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge der Marke Makita. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Nordhorn - Einbruch in Arztpraxis

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Montag in eine Arztpraxis an der Karlstraße eingedrungen. Nachdem sie zunächst vergeblich versuchten, ein Fenster aufzubrechen, schlugen sie anschließend die Scheibe mit einem Stein ein. Sie betraten die Praxisräume und entwendeten einen Laptop samt Zubehör. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Unbekannte legen Gulligitter auf Straße

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag am Sundernweg ein Gulligitter ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Gegen 4.30 Uhr war dann ein 56-jähriger Mann mit seinem Fiat Ducato über das eiserne Gitter gefahren. Dabei riss die Ölwanne des Fahrzeuges auf. Weil der Fahrer den Schaden zunächst nicht bemerkt hatte, setzte er seine Fahrt fort und verursachte dadurch eine Ölspur auf 5,5 Kilometer Länge. Die Fahrbahn wurde durch eine Spezialfirma gereinigt. Die Polizei Sögel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

