Alle Polizeimeldungen vom 20. April im Überblick

Sögel - Eine Verletzte nach Brand in Wohnhaus

Am frühen Montagmorgen ist es an der Straße Hellkamp zu einem Brand gekommen. Die Bewohnerin des Hauses erlitt dabei leichte Verletzungen. Ihre zehn Katzen verendeten in den Flammen. Gegen 5.30 Uhr waren Nachbarn auf das Feuer im Anbau eines Zweifamilienhauses aufmerksam geworden. Die Feuerwehr war schnell mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ihre Katzen konnten nicht mehr gerettet werden. Der Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Meppen - Polizistin leicht verletzt

In der Nacht zu Montag wurde eine 24-jährige Polizeibeamtin bei einem Einsatz leicht verletzt. Eine Streife der Bundespolizei hatte gegen 22.30 Uhr zunächst in der Zollstraße in Twist ein Auto kontrolliert. Bei der 32-jährigen Fahrerin wurden kleiner Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel gefunden. Ein Drogenschnelltest zeigte darüber hinaus, dass sie unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Zur Durchführung einer Blutprobe und der weiteren Bearbeitung der unterschiedlichen Delikte, wurde die junge Frau an eine Streifenbesatzung der Polizei Meppen übergeben. Im Krankenhaus leistete die Frau dann erheblichen Widerstand gegen die angeordnete Blutprobe. Eine 24-jährige Beamtin wurde leicht an der Schulter verletzt. Sie blieb dienstfähig. Die 32-Jährige muss sich nun gleich wegen mehrerer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Meppen - Unfall in Tiefgarage

Bereits am Dienstag vergangener Woche ist es in der Tiefgarage des Ludmillenstiftes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 7.45 und 15 Uhr wurde dabei ein dort geparkter weißer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Mappen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Zigarette setzt Dachrinne in Brand

Am Sonntagmorgen mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Adolfstraße ausrücken. Durch eine Zigarettenkippe geriet das trockene Laub in einer Dachrinne in Brand. Der 34-jährige Verursacher konnte die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig löschen.

Salzbergen - Grillkohle setzt Laub in Brand

Am Sonntagmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand an den Wöstenweg ausrücken. Eine 51-jährige Frau hatte vermeintlich erloschene Grillkohlen vom Vortag in ein zum Wohngrundstück gehörendes kleines Wäldchen gekippt. Wenig später fing das auf dem Boden liegende Laub Feuer. Die Verursacherin konnte den Brand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig löschen.

Meppen - Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr versucht, in das Schützenvereinsheim in Bokeloh einzudringen. Nachdem es ihnen weder gelungen ist eine rückwärtige Scheibe aufzuhebeln noch diese einzuschlagen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Der Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

