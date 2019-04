Alle Polizeimeldungen vom 20. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Einbruch in Wohnhaus

Gestern Mittag wurde durch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Breslauer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 10:30-14:30 Uhr eine Terrassentür auf gelangten so in die Räumlichkeiten. Es wurden mehrere Schränke durchsucht und eine Geldbörse samt Bargeld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

Nordhorn - Einbruch in Sparta Vereinsheim

Freitagnacht drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim Sparta 09 in der Querstraße ein.

Die Täter hebelten ein Toilettenfenster auf und gelangten in die Räume. Hier wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Die Täter stahlen Bargeld, eine Kaffeemaschine sowie ein Laptop. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Spelle - Mit 1,9 Promille Unfall verursacht

Am frühen Freitagmorgen kam es in der Straße Zur Kampelbrücke zu einem Verkehrsunfall.

Ein 19-jähriger Mann aus Spelle fuhr die Straße zur Kampelbrücke in Richtung Venhauser Straße. Dabei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei dort parkenden Autos. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, konnte in unmittelbarer Nähe durch Polizeibeamte jedoch schnell gestellt werden. Der junge Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Durch den Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Verursacher war zudem ohne Führerschein unterwegs. Er wird sich nun für mehrere Straftaten verantworten müssen.

Surwold - 87-jährige Frau bei Brand leicht verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache kam es Freitagmittag gegen 12:50 Uhr zu einem Brand in einem Verbindungstrakt zweier Wohnhäuser in der Straße Wulfentange. Eine 87-jährige Bewohnerin wurde dabei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Feuer im Bereich eines angefeuerten Kamins ausgebrochen sein. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Eine 58-jährige Bewohnerin konnte das Haus eigenständig verlassen. Die 87-jährige Frau wurde durch einen in der Nähe wohnenden Feuerwehrmann aus dem Haus evakuiert. Die ältere Dame zog sich durch die Rauchentwicklung eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Surwold, Esterwegen, Dörpen und Hilkenbrook waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 82 Einsatzkräften vor Ort.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Lingen - 50-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gestern Nachmittag zog sich eine 50-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Schüttorfer Straße schwere Verletzungen zu.

Die Frau war gegen 13:55 Uhr aus Lingen kommend in Richtung Elbergen unterwegs. Nach einem Überholvorgang scherte sie kurz vor einer Kurve wieder ein und kam dabei von der Fahrbahn ab. Die Motorradfahrerin überquerte einen Radweg und einen Grünstreifen und stürzte im Anschluss in einen Zaun. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden.

Papenburg - Gartengeräte aus Abstellraum gestohlen

Zwischen dem 12.April und gestern Nachmittag hebelten bislang unbekannte Täter die Tür eines Geräteraumes des Marienkrankenhauses am Hauptkanal rechts auf. Die Täter brachen einen Spind auf und stahlen zwei Motorsägen und eine Heckenschere der Marke Stihl. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Gersten - Einbruch in Motorrad-Clubhaus

Zwischen Montag und Freitag hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Motorrad-Clubhauses in der Straße Bregenbeck auf.

Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen und stahlen ein zu dekorationszwecken aufgestelltes Poketbike und ein kleines Motorrad mit eingebauter Uhr. Zudem entleerten die Täter einen Feuerlöscher.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Kluse/Walchum - Schmuck und Bargeld bei Einbrüchen gestohlen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Denkmalsweg ist es zwischen Donnerstag, 11:00 Uhr und Freitag, 12:30 Uhr gekommen.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Diebesgut und stahlen Bargeld. Auch in der Bahnhofstraße in Walchum kam es zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmittag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Die Täter dursuchten einige Räume und stahlen Goldschmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

