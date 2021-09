Alle Polizeimeldungen vom 2. September im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus an der Herman-ten-Wolde-Straße eingedrungen. Zwischen 8 und 12 Uhr verschafften sie sich durch ein Schlafzimmerfenster Zugang zum Gebäude und entwendeten Goldschmuck und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Geeste - 750 Liter Diesel auf Rastplatz gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, auf dem Autobahnrastplatz Heseper Moor, aus insgesamt drei Sattelzugmaschinen Dieselkraftstoff entwendet. Sie brachen die Tankschlösser auf, zapften insgesamt 750 Liter ab und konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 entgegen.

Lingen - Hoher Sachschaden bei Brand zweier Wohnhäuser

Am Mittwochnachmittag ist es im Ortsteil Brögbern, an der Straße Dusthook, zum Brand zweier baulich verbundener Einfamilienhäuser gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer im Bereich einer der beiden Außenterrassen ausgebrochen. Ausgehend von einem dort betriebenen Kühlschrank, hatten sich die Flammen auf die Dachstühle beider Gebäude ausgebreitet und dort erhebliche Brandschäden verursacht. Sämtliche Bewohner der beiden Wohnhäuser konnten sich rechtzeitig und unverletzt ins Freie begeben. Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Brögbern, Holthausen, Bawinkel, Baccum und Lingen mit 16 Fahrzeugen und 89 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt, wird aber auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Papenburg - Fahrradschuppen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 23. August und dem 1. September in einen Fahrradschuppen an der Pastor-Hilling-Straße eingedrungen. Sie entwendeten daraus ein abgeschlossenes Pedelec der Marke Zündapp, Typ Green 3.0. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Wielen - Diebstahl aus Rohbau

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Rohbau an der Straße Baldenhaar eingedrungen. Sie entwendeten daraus Elektrowerkzeuge im Wert mehrerer hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

