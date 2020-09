Alle Polizeimeldungen vom 2. September im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Geldbörse gestohlen

Gestern Mittag kam es in Verbrauchermärkten an der Heinrich-Böll-Straße sowie an der Rheiner Straße zu zwei Diebstählen. Die Geschädigten hatten jeweils ihre mitgeführten Taschen an den Einkaufswagen gehängt. In einem unbeobachteten Moment entnahmen unbekannte Täter die Geldbörsen aus den Taschen und entfernten sich unerkannt aus dem Markt. Die Tat an der Rheiner Straße ereignete sich zwischen 10.15 - 10.30 Uhr. Rund zwei Stunden später, zwischen 13.15 - 13.30, kam es zu einer zweiten Tat in einem weiteren Discounter an der Heinrich-Böll-Straße. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße Am Südufer ein. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten in das Gebäude und stahlen unterschiedliches Werkzeug, darunter eine Flex, Stichsägen sowie Akkuschrauber. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag -und Montagabend haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft am Kanalweg einzudringen. Die Täter versuchten zwei Türen aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Wietmarschen - Unfall auf Autobahn endet glimpflich

Am Dienstagnachmittag ist es auf der A31 in Fahrtrichtung in Höhe der Anschlussstelle Lingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 34-jährige Frau war mit ihrem BMW gegen 16.15 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs, als sie auf dem Überholfahrstreifen mit hoher Geschwindigkeit gegen das Heck einer Sattelzugmaschine fuhr. Der Fahrer des LKW war zuvor auf den Überholfahrstreifen gewechselt, um Autofahrern an der Anschlussstelle das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Die Insassin des BMW blieb bei dem Aufprall unverletzt. Auch der 21-jährige Fahrer des LKW zog sich keinerlei Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Grabstein gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 11.Juli und vergangenen Freitag einen rund 40 cm x 80 cm großen, rötlich-braunen, Gedenkstein von einem Grab auf dem Sommerfeldfriedhof entwendet. Hinweise zu möglichen Tätern liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Friseursalon

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht in einen Friseursalon an der Meppener Straße einzudringen. Sie warfen einen Pflasterstein gegen die Fensterscheibe. Diese hielt stand, so dass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag- und Montagabend versucht in eine Bäckerei an der Rheiner Straße einzudringen. Sie scheiterten an einer Tür, so dass sie nicht in das Gebäude gelangten. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

