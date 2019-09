Alle Polizeimeldungen vom 2. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Infos zum Polizeiberuf im BIZ Nordhorn

Am morgigen Dienstag findet im Berufsinformationszentrum am Stadtring eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Ausbildung bei der Polizei Niedersachsen“ statt. Interessierte Abiturienten und Realschüler werden durch die Einstellungsberaterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Monika Boven, über den Weg zum Studium informiert. Der Vortrag für Abiturienten beginnt um 16 Uhr. Auch Realschüler können sich bereits an der Polizeiakademie Niedersachsen bewerben und nach einem Abschluss der Fachhochschule Wirtschaft und Rechtspflege mit ihrem Studium in Oldenburg, Nienburg oder Hannoversch Münden beginnen. Realschülern wird Frau Boven dann um 17:30 Uhr Rede und Antwort stehen. Interessierte werden gebeten, sich bei dem Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit unter der Rufnummer 05921 870174 anzumelden.

Alle Informationen zum Studium bei der Polizei, insbesondere zu den Einstellungsvoraussetzungen und den Bewerbungsfristen, sind auch unter diesem Link zu finden.





+++ EMSLAND +++

Spelle - Zaun beschädigt

Am Samstagabend ist es an der Rheiner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 18 und 19 Uhr wurde dabei ein Zaunelement im Bereich der Hausnummer 14 angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Papenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnacht in ein Einfamilienhaus an der Straße Splitting rechts eingedrungen. Sie brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck und einen größeren Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Schapen - Geräteschuppen an Grundschule aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagmittag und Sonntagabend den Geräteschuppen der Grundschule an der Kirchstraße aufgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache haben sie die Hütte jedoch nicht betreten. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Lingen - Motorradfahrerstammtisch am 5. September

„Motorradfahrer haben keine Knautschzone. Wie kann ich einem verunglückten Biker helfen?“ Hierzu informiert der Motorradfahrerstammtisch der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim und der Verkehrswacht Lingen, am Donnerstag, 5. September, ab 18.00 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Verkehrswacht in Lingen an der Schüttorfer Straße statt. Die Fähigkeit, Erste Hilfe leisten zu können, sollte jeder verantwortungsbewusste Bürger besitzen. Zu wissen wie man helfen muss, kann Leben retten. Der letzte Erste-Hilfe-Kurs ist oftmals schon lange her und das dort erlernte Wissen verblasst. Der Rettungsassistent Norbert Heidergott und sein Team werden von Norbert Tenger von der Polizei Lingen unterstützt. Sie wollen durch die Auffrischung des Kurses „Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort“ den Besuchern die Unsicherheit nehmen. Wie zu Beispiel war noch gleich der Helm eines verunglückten Motorradfahrers abzunehmen? Wie gewohnt wird die Verkehrswacht Lingen mit Kaffee, Kaltgetränken und Grillwurst für das leibliche Wohl sorgen. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

