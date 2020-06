Alle Polizeimeldungen vom 2. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Kleiner Bodenbrand

Gestern um 21:45 Uhr meldeten Anwohner eine Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet zwischen dem Deegfelder Weg und der Goorstiege in Nordhorn. Die Feuerwehr konnte einen kleineren Bodenbrand feststellen und löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Einbruch in Schuppen und Garage

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter im Bockholter Weg in Werlte in eine Garage sowie in einen Schuppen eingebrochen Sie entwendeten diverse Gegenstände (u.a. Werkzeug, Fahrradsattel, E-Bike-Akku). Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Werlte, Tel. 05951 993920, zu melden.

Twist - Mofafahrer bei Unfall tödlich verletzt

Heute Morgen ist es gegen 05:15 Uhr auf der Provinzialstraße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 58-jähriger Mann zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der Mann wollte mit seinem Mofa von einer Hofeinfahrt auf die Provinzialstraße nach rechts in Richtung Meppen fahren. Dabei stieß er mit einem von links kommenden Transporter zusammen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Mofafahrer. Der Mann zog sich bei der Kollision so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. An Transporter und Mofa entstanden erhebliche Sachschäden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Surwold - Hecke in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache geriet gestern gegen 14 Uhr eine Hecke an der Straße Querkanal, zwischen der Straße Lerchenweg und Musebergweg, in Surwold in Brand. Die Brandfläche betrug etwa zehn Quadratmeter. Die Feuerwehr Surwold war mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

Sustrum - Einbruch in Geräteschuppen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag zwischen 01:30 und 09:30 Uhr in einen Geräteschuppen an der Hauptstraße in Sustrum eingebrochen. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug und ein E-Bike. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932/72100, zu melden.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.