Alle Polizeimeldungen vom 2. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Schule

Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 4.30 und 13.05 Uhr ein Fenster einer Schule in der Taunusstraße in Nordhorn beschädigt. Sie entwendeten dadurch einen PC. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn, Telefon 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Schüttorf - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 21.45 Uhr, und Mittwoch, 6.20 Uhr, in ein Haus an der Kampstraße in Schüttorf eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnisse wurde nichts entwendet, allerdings die Räume durchsucht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schüttorf unter Telefon 05923 2263, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Einbruch in Kiosk

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 14 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, in einen Kiosk an der Moorstraße in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten diverses Diebesgut - darunter ein Laptop. Es entstand ein Sachschaden von 1200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg unter Telefon 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Esterwegen - Scheune abgebrannt

Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde der Feuerwehr Esterwegen ein Brand einer auf einem Feld an der Straße Heidbrücken in Esterwegen freistehenden Scheune gemeldet. Diese wurde ausschließlich als Strohlager genutzt und stand bereits zum Meldezeitpunkt in Vollbrand. Die Brandursache ist bisher noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Esterwegen unter Telefon 05955 1211, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Caportbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Carport am Hauptkanal links in Papenburg am Mittwoch zwischen 3.15 und 3.35 Uhr in Brand. Unter diesem Carport waren verschiedene Tonnen zur Müllentsorgung und ein Fahrrad abgestellt. Des Weiteren wurden mehrere Fensterscheiben des dazugehörigen Wohnhauses durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr Papenburg Untenende war mit zwei Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Papenburg unter Telefon 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Sustrum - Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch gegen 23 Uhr ein Altkleidercontainer in Brand. Dieser war in der Teichstraße in Sustrum abgestellt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lathen unter Telefon 05933 8847, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Abkommen von Fahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall Rheiderlandstraße in Papenburg wurden am Mittwoch gegen 3.50 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrer eines Audi befuhr die Rheiderlandstraße in Richtung Splitting, dabei kam der Fahrzeugführer aufgrund Alkoholeinflusses nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit mehreren Bäumen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

