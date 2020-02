Alle Polizeimeldungen vom 2. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Papenburg - Versuchter Einbruch in Schuppen

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Schuppen an der Straße Aschendorfer Dever einzudringen. Sie scheiterten an der Zugangstür. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Bawinkel - Einbruch in Friseursalon

In der Nacht zu Samstag gelangten bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Hans-Brinkmann-Straße. Die Täter zerstörten eine Scheibe und entfernten sich zunächst. Nachdem das Fenster noch in der Nacht gesichert wurde, kehrten sie zurück und stahlen Haarpflegemittel sowie Süßigkeiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Freren - VW Polo gestohlen

Am Samstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters in der Straße Neuer Markt zu einem PKW- Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter stahlen zwischen 18 und 18.30 Uhr einen schwarzen VW Polo. Dieser war mit dem Kennzeichen EL-NE 363 versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lähden - 59-jähriger Fußgänger tödlich verletzt

Am späten Samstagabend ist es auf der Straße Westend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 59-jähriger Mann wurde dabei tödlich verletzt. Ein 49-jähriger Autofahrer war gegen 23.50 Uhr aus Herßum kommend in Richtung Holte unterwegs, als er auf der Fahrbahn, in Höhe einer dortigen Kreuzung, mit einem Fußgänger kollidierte. Auch eine Vollbremsung konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 59-jährige Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr aus Lähden war auch eine Notfallseelsorgerin eingesetzt. Für die Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis ca. 3 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Heede - Unfall auf der Autobahn

Am Samstagmittag ist es gegen 13 Uhr auf der A31 in Höhe der Ortschaft Heede zu einem Verkehrsunfall gekommen. Einer ersten Mitteilung nach, sollte es dort zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Geisterfahrer gekommen sein. Dies bewahrheitete sich am Unfallort nicht. Kurz vor der Anschlussstelle Dörpen war es zu einem Auffahrunfall zweier PKW gekommen.

Ein 76-jähriger Mann hatte dabei mit seinem PKW den Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Oberhausen befahren. Ein von hinten herannahender 28-jähriger Autofahrer fuhr auf den PKW auf. Der Ford des 76-Jährigen schleuderte über die Fahrbahn, touchierte eine Schutzplanke und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Überholfahrstreifen stehen. Auch der VW des 28-jährigen Autofahrers blieb auf dem Überholfahrstreifen liegen.

Der Fahrer des Ford zog sich leichte Verletzungen zu. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diesen schätzt die Autobahnpolizei aus Lingen auf rund 40.000 Euro. Zwecks Bergungsarbeiten war die A31 in Fahrtrichtung Oberhausen rund zwei Stunden, zum Teil voll gesperrt.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

