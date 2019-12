Alle Polizeimeldungen vom 2. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Mit 1,87 Promille Unfall verursacht

In der Nacht zu Sonntag ist es gegen 01:55 Uhr auf der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jähriger Mann war mit seinem PKW in Richtung Neuenhaus unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Streuwagen zusammenstieß. Der Autofahrer stand dabei unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,87 Promille. Ihm wurde anschließend auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Verletzte wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 28.000 Euro.

Bad Bentheim - Einbruch in Lagerhalle

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmittag in eine Lagerhalle an der Hilgenstiege eingedrungen. Sie brachen ein Tor auf und stahlen unter anderem mehrere Motorsägen aus der Halle. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Bronzefigur von Grab gestohlen

Zwischen dem 24. und 30. November wurde von einem Friedhofsgrab an der Wehmer Straße eine bronzene Figur der Mutter Gottes gestohlen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951 993920 entgegen.

Sögel - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Nacht zu Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Johann-Evangelist-Holzer-Straße eingedrungen. Die Täter brachen eine Tür auf und durchsuchten mehrere Schränke. Gegenstände wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 in Verbindung zu setzen.

Sustrum - Starkstromkabel gestohlen

Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag wurde von dem Gelände einer Windkraftanlage an der Lagerstraße ein Starkstromkabel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Spelle - Versuchter Einbruch auf Baustelle

In der Nacht zu Sonntag ist es zu einem versuchten Einbruch auf einer Baustelle an der Rotdornstraße gekommen. Unbekannte Täter beabsichtigten das Schloss eines Baucontainers aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl. Die Täter gingen leer aus. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Esterwegen - Mülltonne in Brand

Die Feuerwehr aus Esterwegen ist in der Nacht zu Montag zu einem Mülltonnenbrand in die Hauptstraße alarmiert worden. Aus noch ungeklärter Ursache war dort eine Papiertonne in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine weitere Tonne in Mitleidenschaft gezogen. Auch an einem Stromkasten sowie an der Gebäudewand entstanden leichte Schäden. Diese werden auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Hinweise nimmt die Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer 05955 1211 entgegen.

Meppen - Kirchenfenster beschädigt

Unbekannte Täter haben am Sonntagmittag kurz nach Ende des Gottesdienstes, gegen 11.30 Uhr, ein Kirchenfenster der Bethlehem Kirche im Albert-Schweitzer-Weg beschädigt. Möglichweise wurde die Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - 49-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 49-jähriger Mann hat sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Bethlehem rechts schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 19.40 Uhr mit seinem Motorroller in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs, als er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Transporter fuhr. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte und kümmerten sich um den Verletzten. Der Rollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An Motorroller und Transporter entstanden Sachschäden.

