Alle Polizeimeldungen vom 2. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zwei Unfallfluchten am Freitag

Am Freitagabend ist es gegen 17.40 Uhr auf der Lindenallee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin mit gelben Kinderanhänger touchierte in Höhe Hausnummer 48 einen am Fahrbahnrand abgestellten Renault. Es entstand Sachschaden. Eine Zeugin sprach die Unfallverursacherin an, die sich jedoch unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Frau wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt von vermutlich südländischer Herkunft beschrieben. Sie war etwa 1,70 Meter groß und hatte dunkles zu einem Zopf gebundenes Haar. Sie war mit einer dunklen Jacke mit Pelzkapuze bekleidet. Das Kind im Anhänger war etwa vier bis fünf Jahre alt. Die zweite Unfallflucht ereignete sich zwischen 16 und 18 Uhr auf der Blumenstraße in Höhe Hausnummer 51. Hier touchierte ein Autofahrer den linken Außenspiegel eines dort geparkten Opel. Der Außenspiegel wurde dadurch stark beschädigt. In beiden Fällen werden die Verursacher sowie weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

Uelsen - Betonsteine angefahren

Bereits am 22. November ist es zwischen 13 und 16.30 Uhr in der Straße Riedtal zu einer Unfallflucht gekommen. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurden dabei Betonsteine beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Esche - Einbruch in Kassenhäuschen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 20. November und Samstagnachmittag in ein Kassenhäuschen an der Hauptstraße eingedrungen. Sie zerstörten ein Fenster und suchten nach Wertsachen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht klar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Autobahnpolizei zieht fünf berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Am Freitag haben die Beamten der Lingener Autobahnpolizei insgesamt fünf Autofahrer unter Drogeneinfluss festgestellt. Ein 22-jähriger Mann aus Westerkappeln und ein 19-jähriger Autofahrer aus Meppen wurden dabei am Nachmittag auf der B402 unter Drogeneinfluss ertappt. Bei dem Meppener wurden zudem etwa 10 Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt. Drei weitere Autofahrer wurden im Laufe des Tages an der A30 unter dem Einfluss von Cannabis kontrolliert. Bei einem 22-jährigen Mann und seinem ebenfalls 22-jährigen Beifahrer, die beide aus Bünde stammen, wurden geringe Mengen Marihuana gefunden. In allen Fällen waren die Drogenvortests positiv auf Cannabisprodukte. Den Fahrer wurden Blutproben entnommen.

Lähden - Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in einen zu einer Werkstatt umfunktionierten alten Pferdestall an der Dorfstraße eingedrungen. Sie brachen eine Seitentür auf und suchten nach Wertsachen. Beute machten sie vermutlich keine. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Heede - Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag versucht, in eine Bäckerei an der Hauptstraße einzudringen. Als sie sich gegen 3 Uhr an der Eingangstür zu schaffen machten, lösten sie dabei eine Alarmanlage aus. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Haselünne - Versuchter Geschäftseinbruch

In ein Geschäftshaus an der Bahnhofstraße versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag einzudringen. Es gelang ihnen jedoch nicht, ein Fenster zum Gebäude einzuschlagen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

