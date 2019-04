Alle Polizeimeldungen vom 2. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Wohnwagen gestohlen

Zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter ein Firmentor an der Stockholmer Straße auf und stahlen einen Wohnwagen. Der Wohnwagen des Herstellers Hobby war mit dem Kennzeichen EL-M 8084 versehen. Wie der Wohnwagen von dem Firmengelände abtransportiert wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 in Verbindung zu setzen.

Ringe - Kunststoffpaletten gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Industriestraße. Die Täter brachen einen Zaun auf und entwendeten mehrere hundert Kunststoffpaletten. Wie genau das Diebesgut abtransportiert wurde, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem weiteren Einbruch in gleicher Straße. Die Täter gelangten durch einen gewaltsam geöffneten Zaun auf das Betriebsgelände und beabsichtigten Hygienepaletten zu stehlen. Die Täter wurden dabei gestört und verließen ohne Beute fluchtartig das Gelände. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Nordhorn - Firmeneinbruch

Am vergangenen Wochenende drangen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Euregiostraße ein. Die Täter durchsuchten einen Büroraum und stahlen Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Roller entwendet

In der Nacht zu Sonntag wurde ein verschlossener Roller des Herstellers Kwang Yang gestohlen. Der blaue Roller stand in einem Durchgang der Hinterstraße zu dem Parkplatz eines Hotels. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Haselünne - Warnbaken und Absperrfelder gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde von mehreren Baustellen diverse Warnbaken und Absperrfelder gestohlen. Das Absicherungsmaterial wurde von Baugruben an der Lingener Straße, Poller Esch, Hoormannswehr, der Kapellenstraße sowie dem Bückelter Feld entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

