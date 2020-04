Alle Polizeimeldungen vom 2. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Mülltonne angezündet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch eine Restmülltonne an der Drievordener Straße in Brand gesetzt. Das Behältnis wurde dabei vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Versuchter Einbruch in Fahrradschuppen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch versucht in einen Fahrradschuppen am Hümmlinger Weg einzudringen. Die Tür hielt stand. Beute machten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Twist - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag versucht in eine Doppelhaushälfte an der Schulstraße in Rühlermoor einzudringen. Es gelang ihnen dabei jedoch nicht, die Tür zum Wintergarten aufzubrechen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Emsbüren - Altkleidercontainer angezündet

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen insgesamt vier nebeneinanderstehende Textilcontainer an der Straße In der Maate in Brand gesetzt. Die Behälter wurden dabei zwischen 4.20 und 5.40 Uhr vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 2200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Papenburg - Spielhallenbetreiber verstößt gegen Allgemeinverfügung

Beamte der Polizei Papenburg haben am Mittwochabend eine Spielhalle an der Straße Splitting schließen müssen. Der Betreiber hatte das Lokal für den Publikumsverkehr geöffnet und führte dort ein Pokerspiel mit sechs Personen durch. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten vier der Teilnehmer. Die Beamten haben ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen laufen.

Werlte - Mann nach Unfall schwer verletzt

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Sögeler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Esterwegen wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 0.30 Uhr mit seinem VW Polo in Richtung Werlte unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der 33-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Polo entstand Totalschaden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

