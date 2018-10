Alle Polizeimeldungen vom 19. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - VW Polo angefahren

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein in Höhe Hausnummer 47 geparkter schwarzer VW Polo angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 mit der Polizei in Bad Bentheim in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - BMW beschädigt

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 14.15 Uhr auf der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde der Außenspiegel eines in Höhe der Hausnummer 25 geparkten schwarzen 5‘er BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt in Richtung Marktplatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn - Fliegerbombe gesprengt

Am Donnerstagnachmittag wurde in einem Waldgebiet nahe des Flugplatzes Klausheide eine Fliegerbombe gesprengt. Der Sprengkörper wurde bei einer gezielten Suche innerhalb des Waldes gefunden. Weil der Zustand der Bombe so schlecht war, dass eine Entschärfung nicht mehr möglich war, wurde sie durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt. Der Sprengort wurde zuvor in einem Radius von 500 Metern weiträumig abgesperrt.

Nordhorn - SB-Automat an Waschstraße aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben bereits am Montag gegen 23 Uhr einen Selbstbedienungsautomaten in der Autowaschstraße an der Neuenhauser Straße aufgebrochen. Sie erbeuteten dabei etwa zehn Euro Münzgeld. Der angerichtete Sachschaden ist jedoch um ein Vielfaches höher und wird auf etwa 200 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn - Einbruch in Schmuckwerkstatt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Schmuckwerkstatt an der Enschedestraße eingedrungen. Vermutlich wurden sie zwischen 3 und 4 Uhr beim Kontrollgang eines Sicherheitsunternehmens gestört und ergriffen die Flucht. Beute machten sie keine. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Bundespolizei beschlagnahmt Amphetamin und Marihuana im Wert von rund 34.000,- Euro

Beamte der Bundespolizei haben Donnerstagabend einen Drogenschmuggler festgenommen. Ein 27-Jähriger hatte versucht Rauschgift im Wert von rund 34.000,- Euro aus den Niederlanden nach Deutschland zu schmuggeln. Der mutmaßliche Drogenschmuggler war gegen 19:20 Uhr mit einem grenzüberschreitenden Intercity-Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Mann im Bahnhof Bad Bentheim von den Bundespolizisten kontrolliert. Der 27-Jährige, der angab ohne Gepäck zu reisen, machte zwar einen angespannten Eindruck auf die Beamten, durfte aber zunächst weiterreisen da seine Reisedokumente in Ordnung waren und nichts gegen ihn vorlag. Beim Umstieg des Mannes im Hauptbahnhof Osnabrück klickten dann trotzdem die Handschellen für den 27-Jährigen. Während der Standzeit des Zuges im Bahnhof Bad Bentheim war den Bundespolizisten auch ein scheinbar herrenloser Koffer in die Hände gefallen. Während der 27-Jährige sich selbst in Sicherheit vermutete und in Richtung Osnabrück weiterfuhr, konnten die Beamten das Zahlenschloss des Koffers auf der Dienststelle öffnen. Neben rund zwei Kilogramm Amphetamin und ein Kilogramm Marihuana, beinhaltete der Koffer auch Gepäck und persönliche Gegenstände, die auf den 27-Jährigen als Eigentümer schließen ließen. Anhand der Personenbeschreibung ihrer Kollegen konnten Beamte des Bundespolizeireviers Osnabrück den 27-Jährigen bei Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof identifizieren und der Mann wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen. Zusammen mit dem Rauschgift wurde der Drogenschmuggler an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen hätten im Straßenhandel einen Wert von rund 34.000 Euro. Heute Mittag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 27-jährigen Polen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

Osnabrücker Zoll nimmt Drogenschmuggler fest. Foto: Zoll

Mit „Speed“ in der Flasche und Drogen in der Unterhose unterwegs; Osnabrücker Zoll nimmt Drogenschmuggler fest

Drogen im Wert von rund 22.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Nachmittag des 18. Oktober 2018 bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn A 30 in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW. Das Auto war mit vier osteuropäischen Staatsangehörigen besetzt. Der Fahrer gab an, aus England zu kommen und über Amsterdam nach Polen zu reisen. Die weiteren Insassen sind nach Vermittlung einer Mitfahrzentrale in Amsterdam zugestiegen. Auf Befragen gaben alle Beteiligten an, keine Waffen, Drogen oder Bargeld über 10.000 Euro dabei zu haben. Bei der Durchsicht des Gepäcks im Fahrzeug fanden die Ermittler eine Glasflasche mit gelber Flüssigkeit und drei Gefrierbeutel mit weißen Tabletten. Ein Drogenschnelltest bestätigte rasch, dass es sich bei dem Inhalt der Flasche um Amphetamin handelt, eine unter das Betäubungsmittel fallende Substanz, die im Drogenhandel auch als „Speed“ bezeichnet wird. In den Beuteln kamen 2.793 Ecstasy-Tabletten zum Vorschein. Bei dem Besitzer des Gepäcks und mutmaßlichen Rauschgiftschmuggler fanden die Zöllner nach einer körperlichen Durchsuchung in der Unterhose noch weitere Drogen. Der 28-jährige Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

+++ EMSLAND +++

Haren - Unfall beim Zurücksetzen

Am Mittwochvormittag ist es gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Brinkerweg gekommen. Der bislang unbekannte Fahrer eines VW Passat stoppte zunächst an der Einmündung zur Wesuweer Straße. Weil er dort einen Fußgänger passieren lassen wollte, setzte er sein Auto ein Stück zurück. Damit es nicht zu einem Zusammenstoß kommt, setzte ein dahinterstehender Autofahrer ebenfalls zurück. Dabei kam es dann allerdings zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren, dahinterstehenden Auto. Der Fahrer des Passats entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Dörpen - Körperverletzung auf Kirmes

Am Freitag vergangener Woche ist es auf der Kirmes in Dörpen zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 21-jähriger Mann wartete gegen 23 Uhr neben der Kirche auf seinen Bruder. Ein bislang unbekannter Täter schubste das Opfer unvermittelt von hinten und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Der 21-jährige erlitt dabei eine erhebliche Augenverletzung, die im Krankenhaus stationär behandelt werden musste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04963 8911 bei der Polizei Dörpen zu melden.

Dörpen - Während der Kirmes Stromverteiler aufgebrochen

- Am Freitag vergangener Woche ist es im Rahmen der Dörpener Kirmes zu einem Zwischenfall am Marktplatz gekommen. Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen dortigen Stromverteilerkasten aufgebrochen. Sie beschädigten anschließend die Stromversorgung zum Gewerbezelt und unterschiedlichen Kirmesbuden. Darüber hinaus urinierten sie in den Kabelschacht. Eine Spezialfirma musste den Schaden beheben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04963 8911 bei der Polizei Dörpen zu melden.

Lingen / Ochtrup - Smart angefahren

Am Montag oder Dienstag wurde in Lingen oder Ochtrup ein schwarzer Smart angefahren und beschädigt. Das Auto war zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Bramscher Straße 18 in Lingen geparkt. Ob der Unfall sich dort oder auf dem Parkplatz der Lamberti-Apotheke an der Laurenzstraße in Ochtrup ereignet hat, ist nicht endgültig geklärt. Das Auto war dort am Montag zwischen 8 und 12 Uhr abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Haren - Kleinerer Waldbrand schnell gelöscht

Am Donnerstagnachmittag ist es in einem kleinen Wäldchen an der Straße Zum Vollmond zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell ablöschen. Zeugen beobachteten unmittelbar vor Brandausbruch zwei Jugendliche in dem Wäldchen. Möglicherweise haben sie etwas mit dem Ausbruch des Feuers zu tun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Salzbergen - Fernseher von Ladefläche gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag die Heckklappe eines Sattelaufliegers auf dem Rastplatz Holsterfeld aufgebrochen. Sie erbeuteten insgesamt 17 Fernseher von der Ladefläche. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Kluse - Einbruch bei Sportverein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in das Vereinsheim des SV Victoria Ahlen-Steinbild an der Pollerstraße eingedrungen. Sie brachen eine rückwärtige Tür auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Dort brachen sie weitere Türen sowie Schränke auf und erbeuteten mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf etwa 2100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Papenburg - Einbruch in Büroraum

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in die Geschäftsräume einer Firma an der Straße Bethlehem links eingedrungen. Wie sie ins Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Sie erbeuteten ein Samsung Ladekabel und einen Schlüssel. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Dörpen - Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruchserie

Seit Mitte August ist es in Dörpen zu zahlreichen Einbrüchen in Geschäftsräume und Firmengebäude gekommen. Im Fokus der Ermittlungen steht dabei eine Gruppe junger Erwachsener und Jugendlicher. Bei einer Tat vom 16. August wurden zwei der möglichen Tatverdächtigen von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden. Foto: Polizei

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden. Foto: Polizei

