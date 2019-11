Alle Polizeimeldungen vom 19. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Roter Mercedes Sprinter beschädigt

Gestern Morgen wurde auf der Bentheimer Straße ein roter Mercedes Sprinter am Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 9.15 und 9.40 Uhr auf dem Parkstreifen und wurde durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Dieser fuhr auf der Bentheimer Straße in Richtung Kreisverkehr und dürfte mit einem Kombi unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Die Bundespolizei hat letzte Nacht den Haftbefehl gegen einen 27-Jährigen vollstreckt. Der Mann kam mit einem Fernbus aus den Niederlanden. Weil er eine offene Geldstrafe bezahlte, konnte er den drohenden Freiheitsentzug noch abwenden. Der 27-Jährige war in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Kurz vor Mitternacht war der Bus im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Überwachung von Bundespolizisten angehalten und kontrolliert worden. Bei der Überprüfung der Personalien des 27-Jährigen stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft in Zwickau mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war im Juli 2017 wegen Beleidigung verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste der 27-Jährige noch eine Geldstrafe von 575 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 44 Tagen verbüßen. Da der 27-Jährige die geforderte Geldstrafe begleichen konnte, ersparte er sich den Gefängnisaufenthalt und konnte seine Reise fortsetzen. Weil die Beamten zudem eine Kleinstmenge an Haschisch und Marihuana bei dem Mann fanden, erwartet ihn zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.





+++ EMSLAND +++

Twist - Mehrere versuchte Einbrüche in Twist

Am späten Nachmittag des 15.11.2019 überraschte eine Hauseigentümerin einen unbekannten Einbrecher auf dem Grundstück eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße Alt-Rühlertwist. Nachdem der Mann entdeckt wurde, versteckte er sich in einem Hauseingang und flüchtete anschließend unerkannt. Diebesgut erlangte der Täter nicht. Die Tat ereignete sich zwischen 17 und 17.30 Uhr. Einen weiteren Vorfall gab es gegen 17.50 Uhr in der Straße Am Kanal. Auch dort wurde eine männliche Person dabei beobachtet, wie sie versuchte eine Haustür zu öffnen. Wie bereits zuvor wurde er dabei vom Wohnungseigentümer überrascht und konnte flüchten. Die Person trug eine dunkle Jogginghose und weiße Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Aschendorf - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Dienstagmorgen ist es an der Emder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen 7.40 Uhr bog ein ebenfalls 19-jähriger Mann mit seinem 3‘er BMW von der Wellingtonstraße auf die Emder Straße ab. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten, in Richtung Aschendorf fahrenden, jungen Radler. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

