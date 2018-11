Alle Polizeimeldungen vom 19. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen – Polizeibeamter durch Randalierer verletzt

Am Sonntagvormittag wurde eine Polizeistreife zum A31 Rastplatz Ems-Vechte-Ost geschickt. Ein Mitarbeiter hatte um Hilfe gebeten, weil dort ein alkoholisierter Mann die Gäste angreifen würde. Eine Person sei bereits verletzt worden. Bei Eintreffen der Beamten griff der 37-jährige Weißrusse einen der Polizisten ohne Vorwarnung an, schlug ihm ins Gesicht und bespuckte ihn zweimal. Der betrunkene Randalierer wurde anschließend überwältigt und an Armen und Beinen gefesselt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der angegriffene Beamte wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Weißrusse wird sich nun gleich wegen mehrerer Straftaten, darunter zwei Körperverletzungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.





+++ EMSLAND +++

Aus dem Emsland liegen derzeit noch keine Polizeiberichte vor.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.