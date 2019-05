Alle Polizeimeldungen vom 19. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen uns keine Meldungen vor.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Wohnhaus in Flammen

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses an der Poststraße in Papenburg alarmiert. Aus bislang unklarer Ursache entstand ein Feuer im Obergeschoss. Das Feuer breitete sich auf den gesamten Dachstuhl aus, der teilweise einstürzte. Die Bewohner konnten sich allesamt unverletzt ins Freie begeben. Sie wurden durch einen Mitarbeiter der Stadt Papenburg in Ersatzunterkünften untergebracht, da das Haus vorerst unbewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die umliegenden Feuerwehren waren mit etwa 90 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lingen - Autos fangen Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Mercedes am Samstag auf dem Konrad-Adenauer-Ring gegen 14.20 Uhr Feuer. Der Fahrer konnte das Auto rechtzeitig am Straßenrand abstellen, so dass alle Insassen das Fahrzeug unverletzt verlassen konnten. Für die Dauer der Lösch- und Säuberungsarbeiten der Feuerwehr und des Abschleppdienstes war der Konrad-Adenauer-Ring teilweise gesperrt. Es kam kurzzeitig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein ähnlicher Fall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der Frerener Straße. Der Fahrer eines Mercedes bemerkte während der Fahrt, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg und stellte sein Auto auf dem Seitenstreifen ab. Der Brand im Motorraum wurde durch einen Zeugen mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Feuerwehr wurde für Nachlöscharbeiten vorsorglich hinzugezogen.

Dörpen - Bushaltestelle durch Feuer beschädigt

Am Samstagvormittag kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Heckenbrand an einem Grundstück an der Hauptstraße. Vermutlich hatte der Bewohner fahrlässig selbst seine Hecke in Brand gesetzt, als er Unkraut vernichten wollte. Das Feuer griff auf eine angrenzende Bushaltestelle über und beschädigte diese. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Twist - Verkaufswagen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter hebelten die hintere Tür eines Pizzaverkaufswagens auf dem Schützenplatz Hebelermeer auf und entwenden diverses Inventar. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochmittag und Samstagmittag. Täterhinweise nimmt die Polizei in Meppen unter

(05931) 9490 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Baumarkt

Unbekannte Täter beschädigten den Zaun eines Outlet-Baumarktes an der Rheiner Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag und gelangten auf das Grundstück. In den Baumarkt selbst drangen sie nicht ein. Der Schaden am Zaun wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter (0591) 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Papenburg - Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag kam es zu einem versuchten Einbruch in den sogenannten Alten Güterbahnhof an der Bahnhofstraße in Papenburg. An zwei Türen wurden Beschädigungen festgestellt, die Täter gelangten jedoch nicht in das Gebäude.

Zeugenhinweise nimmt die Papenburger Polizei unter (04961) 9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

