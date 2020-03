Alle Polizeimeldungen vom 19. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Nissan Juke angefahren

Am Dienstagmittag ist es entweder auf dem Rewe-Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße oder in der Hochgarage des Woolworth an der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 12.30 und 13.20 Uhr wurde dabei ein grauer Nissan Juke angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Radfahrer nach Unfall verstorben

Am Mittwochabend ist es an der Straße Mittelkanal rechts zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Radfahrer kam dabei ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen stand er gegen 20.40 Uhr neben einem auf der Straße liegenden Fahrrad, mitten auf der Straße. Ein 30-jähriger Autofahrer war zeitgleich mit seinem Skoda in Richtung Splitting unterwegs. Er erkannte den Mann auf der Straße zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Trotz schneller und professioneller Erster Hilfe, verstarb der 44-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Werlte - Gasflaschen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch insgesamt 18 rote Propangasflaschen vom Gelände einer Tischlerei an der Straße Am Zirkel gestohlen. Zwischen 23 und 0 Uhr schnitten sie die Umzäunung des Geländes auf und erbeuteten anschließend das Diebesgut. Der Abtransport dürfte über die Harrenstätter Straße erfolgt sein. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Herzlake - Mann versucht Einkäufe zu rauben

Am Mittwochvormittag ist es vor einer Apotheke in der Straße Neuer Markt zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 10.20 Uhr wurde eine 29-jährige Frau auf dem dortigen Parkplatz von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Er forderte sie auf, die im Kofferraum ihres Autos befindlichen Einkäufe herauszugeben. Dabei schlug er dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die Frau setzte sich körperlich zur Wehr, stieg in ihr Auto und konnte entkommen. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug schwarzes, mittellanges Haar und einen Dreitagebart. Der Mann trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Weste mit grauen Streifen. Er sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

