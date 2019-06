Alle Polizeimeldungen vom 19. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldungen aus der Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Surwold - Mann nach Arbeitsunfall in Lebensgefahr

Am Dienstagmittag ist es im Gewerbegebiet Querkanal zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Gegen kurz vor 14 Uhr ist ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Düngemittelbetriebes aus bislang ungeklärter Ursache in einen etwa zwei Meter hohen Fülltrichter geraten. Sein rechtes Bein wurde dabei in einer darin laufenden Förderschnecke eingeklemmt. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich durch das Unglück schwerste Beinverletzungen zu. Der Notarzt konnte eine damit verbundene Lebensgefahr nicht ausschließen. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Groningen geflogen. Polizei und Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen aufgenommen.

Freren - Brückengeländer durch Unfall beschädigt

Zwischen dem 1. und 17. Juni ist es an der Straße Am Steinkamp zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher ist dort mit seinem Fahrzeug im Bereich der B214 Überführung gegen ein dortiges Brückengeländer gefahren. Insgesamt wurden 14 Metallplatten der Geländerverkleidung beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Freren unter der Rufnummer 05902 93130 entgegen.

Dalum - Zeugen nach Streitigkeiten gesucht

Bereits am Donnerstag, 30. Mai, ist es beim Dalumer Schützenfest zu einem Streit zwischen einem jungen Pärchen und einem Ehepaar gekommen. Gegen 2.20 Uhr waren zwei männliche Zeugen auf den Zwist in Höhe des Geschäfts Lüken Fußbodentechnik, in der Straße An der Schaftrift, aufmerksam geworden. Diese Männer werden geben, sich unter der Rufnummer (05937)8236 bei der Polizei in Dalum zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

