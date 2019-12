Alle Polizeimeldungen vom 19. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Opel angefahren

Am Mittwoch wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Gildehauser Weg in Nordhorn ein geparkter schwarzer Opel Corsa angefahren und erheblich beschädigt. Aufgrund der massiven Beschädigungen muss es sich beim Unfallverursacher vermutlich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen des Vorfalles die Hinweise zum Schaden am Opel Corsa geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Haren - Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 12 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr, versuchten, bisher unbekannte Täter in das Martin-Luther-Haus am Pascheberg der evangelischen Gemeinde Haren einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter Tel. 05932 72100 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Geldbörse aus Pkw geklaut

Am Mittwoch zwischen 20:00 und 22:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein in der Kardinal-von-Galen-Straße in Lingen abgestellten Pkw eingebrochen. Sie entwendeten eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter Tel. 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Werlte - Alkoholisierter Autofahrer gestoppt

Am Mittwoch gegen 10 Uhr stoppten Polizeibeamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Werlte einen alkoholisierten Pkw-Fahrer. Die Beamten wurden aufgrund der auffälligen Fahrweise auf den Fahrzeugführer aufmerksam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 2,96 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Papenburg - Geschädigter gesucht

Am Mittwoch erschien ein 62-jähriger Papenburger auf der Wache des Polizeikommissariats Papenburg und teilte den dortigen Beamten mit, dass er gegen 17:30 Uhr in Papenburg, Umländerwiek, rechts einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Demnach sei er mit seinem Außenspiegel gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestoßen. Er setzte seine Fahrt fort, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Die Polizei Papenburg 04961 9260 sucht nun den Geschädigten dieses Pkw bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Emsbüren - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Montag um 6.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem blauen Pkw Ford im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand der Lange Straße in Emsbüren abgestellten Firmen-Lkw mit seinem Außenspiegel. Bei dem Zusammenstoß entstand am Lkw ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen gebeten können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Freren - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch vergangener Woche zwischen 15 und 20 Uhr, kam es in Freren in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem dort geparkten schwarzen Pkw Daimler der A-Klasse wurde die Heckscheibe zerstört und es wurden mehrere Beschädigungen am Heck und am hinteren seitlichen Bereich festgestellt. Das Sachaschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Freren - Verkehrsunfallflucht

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

