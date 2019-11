Alle Polizeimeldungen vom 18. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - SUV beschädigt

Am vergangenen Donnerstag ist gegen 6.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Franz-Josef-Straße gekommen. Der Fahrer eines PKW war in Richtung der Autobahn unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender SUV-Fahrer musste ausweichen, um einem Zusammenstoß zu entgehen. Dabei touchierte er die Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Audi A4 beschädigt

In der Nacht zu Sonntag ist es auf einem Parkplatz an der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein dort zwischen 00.45 und 2.50 Uhr abgestellter Audi A4 wurde angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich entsprechend um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Geeste - Täter nach Einbruch gestellt

In der Nacht zu Sonntag haben Polizeibeamte aus Meppen und Lingen vier Männer nach einem Einbruch gestellt. Die Männer waren zuvor auf ein Firmengelände in der Industriestraße eingedrungen. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung, konnten im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später in unmittelbarer Tatortnähe jedoch angetroffen werden. Bei der Durchsuchung eines von den Tätern genutzten PKW konnten unterschiedliche Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Täter wurden auf die Dienststelle gebracht, die Betäubungsmittel sichergestellt. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer im Alter zwischen 29 und 45 Jahren aus der Dienststelle entlassen.

Meppen - Schwarzer Audi angefahren

Auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße Am Neuen Markt ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein dort zwischen 12.45 bis 13.45 Uhr abgestellter schwarzer Audi A6 am vorderen rechten Kotflügel angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Drei Verletzte bei Unfall

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Ludwig-Erhard-Brücke zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Ein 22-jähriger Mann war auf der Haselünner Straße unterwegs und wollte an der dortigen Ampelkreuzung nach links in die Nordstraße abbiegen. Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW einer 42-jährigen Frau, die die Ludwig-Erhard-Brücke in Richtung Haselünner Straße befuhr. Die Fahrerin, ihr 42-jähriger Beifahrer sowie der 22-jährige Mann zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei in Lingen sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls und bittet darum, sich unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Lingen - Verkehrsbehinderungen auf B 70 durch umgekippten Anhänger

Gestern Nachmittag kam es auf der B 70 zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw mit Anhänger die B 70 in Richtung Meppen. Aus ungeklärter Ursache hat der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Gespann verloren und kam ins Schleudern. Der Anhänger kippte dabei um und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. An dem Pkw und dem Anhänger entstand Sachschaden. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsproblemen im Bereich der Unfallstelle.

Lengerich - Unfall im Begegnungsverkehr

Heute Morgen ist es gegen 07:00 Uhr auf der Lingener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr gekommen. Dabei fuhr ein unbekannter Autofahrer so weit auf die Gegenfahrbahn, dass er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Polo zusammenstieß. An dem VW entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Rufnummer 05904 1770 zu melden.

Lingen - VW Golf beschädigt

Am Sonntag ist es zwischen 12 bis 14 Uhr auf dem Parkplatz am Pulverturm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein grauer VW Golf Sportsvan an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Thuine - Unfall auf Parkplatz am Krankenhaus

Bereits am Montag vergangener Woche wurde auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Klosterstraße ein PKW Toyota Aygo beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 12.10 und 13.40 Uhr. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

